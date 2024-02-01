"Друга Ріка" їде в тур на підтримку ЗСУ. Де виступлять Харчишин і Ко

Український рок-гурт "Друга Ріка" у травні потішить своїх шанувальників у Великій Британії та Ірландії унікальним туром , який вирізнятиметься комбінованою концертною програмою з ексклюзивною презентацією пісень з майбутнього альбому.

Про деталі туру розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресс-службу.

В чому унікальність туру гурту "Друга Ріка"

Їхня творчість - це синергія драйву, мелодизму та ніжності, що у поєднанні з відвертими текстами занурюють кожного слухача у картину своїх особистих переживань.

Тур по Великобританії та Ірландії буде першим туром музикантів. Виступи відбудуться за таким графіком:

18 травня - Манчестер

19 травня - Лондон

20 травня - Глазго

21 травня - Дублін

Цікавою деталлю стало те, що гурт вирішив втілить концепцію "ІНША РІКА" в новій інтерпретації. Гурт розробляє особливу комбіновану програму, де частину виступу складатимуть найкращі хіти групи "Друга Ріка", представлені як у вже відомому акустичному форматі, так і в повноформатному аранжуванні.

Також гурт вперше презентує наживо декілька пісень зі свого майбутнього альбому - це друга цікава деталь. Для того, щоб побачити та почути це наживо, варто заздалегідь придбати квитки.

Варто зазначити, що учасники гурту закликають слухачів долучитися до благодійних аукціонів, заради підтримки Збройних сил України, які невтомно працюють для незалежного та світлого майбутнього України.

Під час туру в кожному місті відбудуться аукціони концептуальних лотів, що є унікальними та саме вони стануть цінними й, сподіваємось, переможними спогадами для тих, хто виграє торги. А частина грошей - піде на підтримку воїнів та їхні потреби.

"Ми розуміємо, що українці, які зараз перебувають за кордоном, можуть бути виснажені матеріально, але водночас ми маємо робити все можливе і неможливе, щоб підтримати Збройні сили України в цей важкий час", - зазначають учасники гурту.

Варто сказати, що від самого початку вторгнення Росії в Україну "Друга Ріка", як і багато їхніх колег по сцені, стали проводити благодійні концерти не лише в Україні, а ще й за кордоном.

Завдяки підтримці своїх шанувальників, гурт вже зібрав понад 13 мільйонів гривень для допомоги українській армії.

"Оскільки для нас це буде перший тур по Великій Британії та Ірландії, ми вирішили зробити цей виступ особливим. Ми розглядали можливість зіграти акустичну програму "ІНША РІКА", але вирішили піти далі. Таким чином, окрім пісень в акустичному звучанні, ми вперше представимо декілька композицій з нашого майбутнього альбому", - коментує тур фронтмен гурту Валерій Харчишин.