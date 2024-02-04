Российские книги и пластиковые крышечки "превращают" в донаты для ВСУ: куда их сдавать

Превратите пластиковые крышечки в донат для закупки дронов

ПриватБанк и БФ "ОВЕС" запустили благотворительный экологический проект. Украинцев призывают сдавать пластиковые крышки от продуктов, которые потом переработают, а вырученные средства будут направлены на закупку БПЛА.

Крышечки можно сдать во всех отделениях ПриватБанка в Киеве, Днепре и Львове. По предварительным расчетам, ежемесячно клиенты банка могут собирать почти 15 тонн пластиковых крышек, что в денежном эквиваленте равно стоимости 10 дронов.

Сдайте русскоязычные книги в поддержку ПВО

Издательство Vivat совместно с БФ "Гуркіт" объявили о сборе русскоязычных книг, которые сдадут на макулатуру, а за вырученные средства купят пикапы для ПВО. В общей сложности планируют собрать 10 млн грн.

Куда приносить книги:

Киев, ул. Петра Сагайдачного, 8

Киев, ул. Большая Васильковская,101

Львов, Галицкая площадь, 12

Харьков, ул. Квитки-Основьяненко, 2

Харьков, ул. Сумская, 67

Ивано-Франковск, ул. Труша, 4

Ивано-Франковск, площадь Рынок, 5

Русскоязычные книги превратят в донаты для ВСУ (фото: facebook.com/hurkit.bf)

Сбор русскоязычных книг в Херсоне

Библиотеки Херсона запустили акцию "Устаревшую литературу - в помощь армии". Во все библиотеках города принимают устаревшие, советские и русскоязычные книги. Их переделают на макулатуру, а собранные средства направят в поддержку ВСУ.

К акциям призывают приобщиться херсонские школы, где до сих пор хранят русскую пропагандистскую литературу, которую завезли захватчики во время оккупации города.