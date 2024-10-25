Російська "криптокоролева" вкрала 22 мільйони доларів і задонатила їх на ЗСУ: на неї чекає суд

Інфлюенсерка з Росії Валерія "bitmama" Федякіна, яка отримала прізвисько "Королева криптовалюти", шахрайським шляхом виманила понад 22 мільйони доларів в інвесторів і спрямувала ці кошти українським військовим.

Про це повідомляє New York Post із посиланням на CryptoNews, пише РБК-Україна (проект Styler).

Що відомо про справу Валерії Федякіної

У російьких ЗМІ йдеться, що 24-річна Валерія Федякіна, яка є уродженкою Сімферополя,представляючись експертом з криптовалют у соцмережах, зуміла завоювати довіру щонайменше чотирьох інвесторів, в яких пізніше виманила мільйони.

Вона стверджувала, що має офіси в Москві, Дубаї, Монако, Сербії та Туреччині. Жертви повідомили, що втратили значні суми грошей, зокрема один з інвесторів заявив про втрату 70 мільйонів доларів.

Після завершення розслідування поліція повідомила, що Федякіній знадобилося всього два місяці, щоб виманити близько 22 мільйонів доларів.

Валерія Федякіна (фото: instagram.com/bitmama888)

Згідно з інформацією російської поліції, інфлюенсерка реалізувала шахрайську схему, переконуючи інвесторів переказувати свої кошти в дубайську криптовалюту, щоб уникнути банківських обмежень.

Ошукані стверджують, що Валерія обіцяла їм 1% бонусу від суми, яку вони їй надсилали після конвертації в криптовалюту.

Вважається, що кошти швидко зникли, оскільки Федякіна направила їх на підтримку Збройних сил України для боротьби з російським вторгненням.

"Королева криптовалюти" була затримана у вересні 2023 року, коли намагалася залишити РФ на рейсі до ОАЕ, і відтоді перебуває під вартою в СІЗО.

Валерія Федякіна (фото: instagram.com/bitmama888)

Наступного місяця їй планують оголосити офіційні звинувачення, і якщо суд визнає її винною, вона може отримати покарання до 10 років позбавлення волі.

На момент затримання Валерія була на шостому місяці вагітності, але суд не погодився на застосування до неї м’якішого покарання у вигляді домашнього арешту. Після пологів дівчина знову була змушена повернутися під варту у спеціалізований пологовий будинок.

Валерія Федякіна (фото: instagram.com/bitmama888)

Зазначимо, що захист росіянки заперечує звинувачення в шахрайстві, стверджуючи в російських ЗМІ, що вона підтримує військові дії в Україні та готова жертвувати кошти на підтримку московських військ.

Її адвокати також зазначили, що Федякіна стала жертвою змови та використовувала свої кошти для оплати послуг клієнтів, які, за її словами, так і не повернули їй гроші.