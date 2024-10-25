Российская "криптокоролева" украла 22 миллиона долларов и задонатила их на ВСУ: ее ждет суд

Инфлюэнсерша из России Валерия "bitmama" Федякина, получившая прозвище "Королева криптовалюты", мошенническим путем выманила более 22 миллионов долларов у инвесторов и направила эти средства украинским военным.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на CryptoNews, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о деле Валерии Федякиной

В российских СМИ говорится, что 24-летняя Валерия Федякина, которая является уроженкой Симферополя, представляясь экспертом по криптовалютам в соцсетях, сумела завоевать доверие по меньшей мере четырех инвесторов, у которых позже выманила миллионы.

Она утверждала, что имеет офисы в Москве, Дубае, Монако, Сербии и Турции. Жертвы сообщили, что потеряли значительные суммы денег, в частности один из инвесторов заявил о потере 70 миллионов долларов.

После завершения расследования полиция сообщила, что Федякиной понадобилось всего два месяца, чтобы выманить около 22 миллионов долларов.

Валерия Федякина (фото: instagram.com/bitmama888)

Согласно информации российской полиции, инфлюенсер реализовала мошенническую схему, убеждая инвесторов переводить свои средства в дубайскую криптовалюту, чтобы избежать банковских ограничений.

Обманутые утверждают, что Валерия обещала им 1% бонуса от суммы, которую они ей присылали после конвертации в криптовалюту.

Считается, что средства быстро исчезли, поскольку Федякина направила их на поддержку Вооруженных сил Украины для борьбы с российским вторжением.

"Королева криптовалюты" была задержана в сентябре 2023 года, когда пыталась покинуть РФ на рейсе в ОАЭ, и с тех пор находится под стражей в СИЗО.

Валерия Федякина (фото: instagram.com/bitmama888)

В следующем месяце ей планируют объявить официальные обвинения, и если суд признает ее виновной, она может получить наказание до 10 лет лишения свободы.

На момент задержания Валерия была на шестом месяце беременности, но суд не согласился на применение к ней более мягкого наказания в виде домашнего ареста. После родов девушка снова была вынуждена вернуться под стражу в специализированный родильный дом.

Валерия Федякина (фото: instagram.com/bitmama888)

Отметим, что защита россиянки отрицает обвинения в мошенничестве, утверждая в российских СМИ, что она поддерживает военные действия в Украине и готова жертвовать средства в поддержку московских войск.

Ее адвокаты также отметили, что Федякина стала жертвой заговора и использовала свои средства для оплаты услуг клиентов, которые, по ее словам, так и не вернули ему деньги.