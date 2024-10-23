Розкішні авто, земля та права на пісні: в Україні конфіскували майно путіністки Повалій

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про конфіскацію активів, що належать співачці Таїсії Повалій, на користь держави.

Так, 5 вересня Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою конфіскувати у Таїсії Повалій різні активи, якими вона володіє безпосередньо або опосередковано через інших осіб.

Які активи конфіскував суд у Повалій

транспортний засіб BMW

пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії

майнові права на музику та слова до 9 творів: "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро".

Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)

Крім того, на користь держави конфіскували активи, які можуть бути непрямо пов'язані з володінням путіністки:

7 земельних ділянок у Київській області, загальною площею 9, 3095 га

житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м

домоволодіння загальною площею 101 кв. м

транспортний засіб BMW Х5

три пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії та мисливської гладкоствольної зброї

Зазначимо, що Вищий антикорупційний суд виніс це рішення 22 жовтня, і протягом наступних п’яти днів його ще можна буде оскаржити.

Нагадаємо, що в лютому 2024 року запроданці було заочно висунуто підозру за трьома статтями Кримінального кодексу:

ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність)

ст. 436 ККУ (публічні заклики до агресивної війни)

ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Росії проти України)

Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)

Співачку, яка після Революції Гідності переїхала до Росії, звинувачують у відкритій підтримці російських окупантів та отриманні громадянства РФ. Також правоохоронці зафіксували її спроби дискредитувати українських військових і участь у концертах на тимчасово окупованій території Луганська у 2023 році.

Коротка біографія Повалій

Таїсія Повалій - 59-річна співачка, родом з Київської області, яка колись носила титул народної артистки України, але її позбавили його у 2015 році.

Зрадниця також була народною депутаткою від "Партії регіонів" під керівництвом Віктора Януковича. У 2014 році вона, входячи до проросійської депутатської групи "За мир та стабільність", відвідала Держдуму Росії.

Це призвело до відкриття поліцією кримінального провадження за порушення територіальної цілісності України. З 2022 року артистка знаходиться під санкціями РНБО.

Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)