Російська блогерка звинуватила Брежнєву в "ескортному минулому": співачка відреагувала

Днями російська блогерка Вікторія Боня почала розпускати чутки про те, що у минулому українська співачка Віра Брежнєва нібито надавала ескорт-послуги. Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", яку ЗМІ країни-агресорки не перестають поливати брудом, відреагувала на наклеп у свій бік.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

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За словами росіянки, у 2011 році артистка просила за побачення із заможним чоловіком 100 тисяч доларів і годинник за 70 тисяч у подарунок.

Зірка "Дома 2" зазначила, що хоче розвіяти "образ білої і пухнастої Вірочки".

Вікторія Боня (фото: російські ЗМІ)

Сама ж ексдружина композитора Костянтина Меладзе вже встигла відреагувати на безпідставні звинувачення.

Так, під однією з публікацій в Instagram підписниця написала співачці: "Віро, ну поставте на місце цю [порочну жінку] Боню, яка вас назвала ескортницею і навіть назвала ціну".

Брежнєва прокоментувала наклеп Боні про ескорт (фото: instagram.com/ververa)

У відповідь Брежнєва лише посміялася, а заяви про те, що вона нібито зустрічалась з чоловіками за гроші, знаменитість не прокоментувала.

Зазначимо, що Віра, яка до 24 лютого 2022 року активно будувала кар'єру в РФ, засудила повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала Росія, покинула країну-агресорку, оселилася за кордоном та зайнялася волонтерством.

Ба більше, знаменитість почала випускати українськомовні пісні. Це все неодноразово викликало істерику в росіян, тож пропагандисти РФ доволі часто поливають брудом співачку.