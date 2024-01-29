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Российская блогерша обвинила Брежневу в "эскортном прошлом": певица отреагировала

Понедельник 29 января 2024 16:30
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Российская блогерша обвинила Брежневу в "эскортном прошлом": певица отреагировала Вера Брежнева и Виктория Боня (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях российская блогерша Виктория Боня начала распускать слухи о том, что в прошлом украинская певица Вера Брежнева якобы оказывала эскорт-услуги. Бывшая участница группы "ВИА Гра", которую СМИ страны-агрессора не перестают поливать грязью, отреагировала на клевету в свою сторону.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Подробности

По словам россиянки, в 2011 году артистка просила за свидание с состоятельным мужем 100 тысяч долларов и часы за 70 тысяч в подарок.

Звезда "Дома 2" отметила, что хочет развеять "образ белой и пушистой Верочки".

Российская блогерша обвинила Брежневу в &quot;эскортном прошлом&quot;: певица отреагировала

Виктория Боня (фото: российские СМИ)

Сама же экс-жена композитора Константина Меладзе уже успела отреагировать на безосновательные обвинения.

Так, под одной из публикаций в Instagram подписщица написала певице: "Вера, ну поставьте на место эту [порочную женщину] Боню, которая вас назвала эскортницей и даже назвала цену".

Российская блогерша обвинила Брежневу в &quot;эскортном прошлом&quot;: певица отреагировала

Брежнева прокомментировала клевету Бони об эскорте (фото: instagram.com/ververa)

В ответ Брежнева только посмеялась, а заявления о том, что она якобы встречалась с мужчинами за деньги, знаменитость не прокомментировала.

Отметим, что Вера, которая до 24 февраля 2022 года активно строила карьеру в РФ, осудила полномасштабную войну в Украине, которую развязала Россия, покинула страну-агрессора, поселилась за рубежом и занялась волонтерством.

Более того, знаменитость начала выпускать украиноязычные песни. Это все неоднократно вызывало истерику у россиян, поэтому пропагандисты РФ довольно часто поливают грязью певицу.

Недавно Власова ответила, общается ли со своим кумом Меладзе.

Также известный танцор, публично хваливший РФ, выступает в Нацопере.

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Вера Брежнева звезды шоу-бизнеса
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