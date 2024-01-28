"Опинився у дуже важкому становищі". Власова відповіла, чи спілкується зі своїм кумом Меладзе

Українська співачка Євгенія Власова відповіла, чи спілкується з композитором і продюсером Костянтином Меладзе, який також є хрещеним батьком для її 19-річної доньки Ніни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці каналу Rostyslove Production .

Чи спілкується Власова з Меладзе

Так, артистка зізналась, що зараз вона підтримує зв'язок з композитором, який публічну не засудив війну РФ в Україні.

Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

"Ми з ним говоримо про Бога. До речі, ми з ним не говоримо по телефону, лише листуємося. У мене є дещо, про що я йому написала. І це було, можливо, доволі різко. Я йому написала все, що думаю з приводу себе, співпраці зі мною або її відсутності... Це було нещодавно. І Костя так відповів, що я розплакалася", - поділилася співачка.

Тему війни, каже зірка, вони не обговорювали.

"Я людина, котрій немає що втрачати стосовно Росії. Костя і Валерій мають там вагу. Це ж не політики, а творчі люди, яких люблять. Ось приходить війна, яка руйнує все в житті цих людей", - сказала Євгенія.

Брати Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

"І до них ще багато претензій. Хоч хтось задумався, а що в житті цих людей. Всім хочеться крові. Всі гроші там, зароблені тяжко. Я знаю скільки складних процесів внутрішніх прожив Костянтин. Успішна людина живе своє життя, яка різниця де він живе", - додала вона.

Також Власова вважає, що "Костянтин опинився у дуже тяжкому становищі".

"Констянтин так, як і ми, проживає це дуже тяжко. Неймовірно важко. Костянтин Меладзе це ж така сама людина як і ми всі з вами, зі своїми страхами. Він опинився у дуже тяжкому становищі. Він не злий, він дійсно багато допомагає. У нього є свої гріхи", - зазначила виконавиця.

Євгенія Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Меладзе також є хрещеним батьком доньки співачки Ніни від колишнього чоловіка, продюсера Дмитра Костюка.

За словами Євгенії, іноді він фінансово допомагав дівчині.

"Він дуже допомагав грошима тоді, коли у мене були якісь проблеми. Для нього життя його похресниці існує. Він ніколи не залишався осторонь. Але це не про гроші. Щоб ніхто не казав, що він грошима допомагав, то вона його захищає. Ні", - додала зірка.

Українці обурені

Користувачі мережі розкритикували Власову за те, що вона намагається виправдати композитора, і нагадали їй, що через окупантів люди в нашій країні продовжують гинути кожного дня.

Дуже розчарована, гидко

Гидко тебе слухати, як ти відбілюєш меладзе!

Абсолютно недоречно говорити про геніальність та творчість Меладзе, захищаючи його тоді, коли люди в нашій країні гинуть кожного дня!

Інколи краще мовчати. Промовчиш - не згрішиш

Шкода, але саме цим інтервью, Євгенія знецінила себе...

Нагадаємо, Меладзе досі ніяк не прокоментував вторгнення РФ в Україну.

Восени минулого року його помітили у Швейцарії, а потім на концерті брата Валерія у Німеччині.

У жовтні співачка Віра Брежнєва підтвердила, що розлучилася з композитором.