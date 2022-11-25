На Росії з піною біля рота бісяться через декомунізацію в "союзному" Киргизстані

Російські політики розлютуються через рішення влади Киргизстану декомунізувати райони столиці цієї країни - Бішкека, які досі називають Ленінський, Першотравневий, Жовтневий і Свердловський.

Як пишуть росЗМІ, депутати держави-спонсора тероризму вважають, що країна, яка колись входить до складу СРСР, своїм рішенням показує неповагу до Росії.

Що так розлютило росіян

25 листопада спікер парламенту Киргизстану Нурлан Шакієв під час виступу на загальнонародному курултаї країни закликав терміново перейменувати всі назви районів столиці республіки державною мовою.

Також декомунізації підлягають і ті населені пункти, які досі мають "радянські" назви.

Слід зазначити, що киргизька мова рідна майже для чотирьох мільйонів жителів країни, тоді як російська - лише для 400 тисяч. У цьому Кремль чомусь вважає Киргизстан майже "споконвічно російською".

Реакція росіян передбачувана

Представники держдуми РФ вважають, що рішення влади центральноазіатської республіки - це "плювок у радянське минуле".

"Вся методика, що реалізується на пострадянському просторі, вона є абсолютно однаковою. Починаючи з Прибалтики, України і зараз докочується до інших республік, у тому числі Киргизстану", - кричить представник КПРФ Олександр Ющенко.

"Плювати в радянське минуле як мінімум недалекоглядно, як максимум образливо. Навіть стосовно свого старшого покоління, яке створювало все це", - каже російський політик.

Звичайно, винним у тому, що киргизи хочуть відійти від "совка", у думі вважають "колективний Захід".

"Русофобія і антисовєтизм - це два рухи, що йдуть поруч, які стоять в авангарді антиросійських дій. США і так званий колективний Захід цю методику активно впроваджують на теренах колишніх радянських республік", - вважає російський парламентарій.