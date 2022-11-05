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Окупанти у Мелітополі встановили пам’ятник Леніну. Його демонтували у 2015 році

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Мелітополь, Субота 05 листопада 2022 15:41
Окупанти у Мелітополі встановили пам’ятник Леніну. Його демонтували у 2015 році Фото: Окупанти у Мелітополі встановили пам’ятник Леніну (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 5 листопада, росіяни встановили пам'ятник Леніну в окупованому Мелітополі (Запорізька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву місцевого колаборанта Володимира Рогова.

"У Мелітополь повернувся... Ленін", - йдеться у повідомленні.

Рогов заявив, що у Мелітополі на "своє місце повернувся" пам'ятник Володимиру Леніну, який був демонтований сім років тому.

"Пам'ятник вождеві світового пролетаріату, який перебував у Мелітополі на перетині вулиць Гетьманська та Михайла Грушевського, зняли у 2015 році. Це сталося у рамках декомунізації України", - заявив Рогов.

Колаборант показав фотографії з місця події та заявив, що на останньому фото - Ленін у 2015 році.

Нагадаємо, що ще у квітні в окупованій Новій Каховці встановили пам'ятник Леніну.

Раніше повідомлялося, що окупанти встановили пам'ятник Леніну в Генічеську, який був демонтований влітку 2015 року в рамках декомунізації.

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