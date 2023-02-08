Росіянка представить Чехію на Євробаченні 2023: розгорається скандал (відео)

Що відомо про чеський гурт

Враховуючи війну в Україні, Євробачення 2023 не могло пройти без антивоєнних пісень. Проте почути її з уст росіянки, яка представлятиме Чехію, досить неочікувано.

Солістка гурту VESNA Олеся Очеповська виконає пісню під назвою "My sister's crown" ("Корона моєї сестри"), де звучать англійська, чеська, болгарська та українська мови. Крім того, до пісні гурт зняв кліп про сварку слов'янських народів.

Зокрема в пісні є рядки, де говориться: "Не знімайте корону моєї сестри. Ніхто не має права це робити. Вона красива та здібна. Вона сама собі королева та доведе це".

Український приспів звучить так:

"Сестро красива

Ой, ти сильна

Хоробра, єдина

Корона твоя"

Чеський гурт VESNA (фото: instagram.com/vesna__music)

"Ми вирішили зробити художній вибір, щоб віддати шану нашій близькій сестрі, Україні. З цієї причини приспів пісні виконується українською мовою. Оскільки Україна зараз переживає дуже складний період, ми хотіли висловити нашу явну підтримку Україні за цих скрутних часів", - пояснив гурт свою пісню.

Організатор конкурсу поки не коментував участь гурту VESNA у Євробаченні 2023 у Ліверпулі.

Позиція Олесі щодо злочинних дій своєї країни достеменно невідома. Адже в її соціальних мережах можна знайти фото з жовто-блакитними прикрасами та антивоєнними хештегами.

Фото: instagram.com/olesia_ochepovskaya

У мережі також з'явилася інформація, що її брат Ігор служить в армії РФ. Причиною цьому послугувало його фото у військовій куртці.

Фото: instagram.com/ochepovsky

Однак насправді Ігор Очеповський є музикантом і проживає в Чехії. На своїй сторінці в Instagram він записав звернення, де розповів, що від 24 лютого він з Олесею підтримують Україну. А фото було зроблене на дачі, де йому позичили цей верхній одяг.