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Стало відомо, яким буде логотип Євробачення 2023 у Ліверпулі: яскраве відео

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Ліверпуль, Вівторок 31 січня 2023 11:55
Стало відомо, яким буде логотип Євробачення 2023 у Ліверпулі: яскраве відео Яким буде логотип Євробачення 2023 (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення 2023" представили цьогорічну атрибутику в Ліверпулі. Для її створення використали чотири яскравих кольори, а слоганом стали слова: "Об'єднані музикою".

Про це повідомили на офіційній сторінці Євробачення в Instagram.

Логотип Євробачення 2023

Організатори показали перші знімки з оформленням шоу, яке відбудеться в Ліверпулі від імені України. Відео, на якому показують великий яскравий банер, зняли під пісню "Stefania" українського гурту "Kalush Orchestra".

У створенні логотипа організатори використали чотири кольори: синій, жовтий, фіолетовий та рожевий. Вони зображені у вигляді серця, яке залишається незмінним символом Євробачення вже багато років поспіль.

Користувачі соціальних мереж помітили, що візуально логотип нагадує той, що був у 2017 році, коли Євробачення проходило у Києві після перемоги Джамали.

Офіційний слоган конкурсу цього року звучить так: "United by music", що означає "Об'єднані музикою".

Як відбудеться Євробачення 2023

Захід буде проведено в Ліверпулі на 11-тисячній арені M&S Bank Arena "від імені України".

Концертний майданчик розташований неподалік конференц-центру та виставкового центру, що зручно для трансферу. Всього за кілька хвилин ходьби - кілька готелів, вокзал, неподалік і аеропорт імені Джона Леннона. Арена знаходиться у колишньому доку на березі річки Мерсі.

31 січня відбудеться пряма трансляція передавання ключів місту Ліверпулю та жеребкування учасників півфіналів Пісенного конкурсу Євробачення-2023.

На 67-му пісенному конкурсі у Ліверпулі Україну представить гурт TVORCHI з піснею "Heart Of Steel".

Раніше ми розповідали, як українці відреагували на переможців Національного відбору.

Читайте також, яке місце прогнозують українським представникам на Євробаченні 2023.

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