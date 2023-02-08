Россиянка представит Чехию на Евровидении 2023: разгорается скандал (видео)

Что известно о чешской группе

Учитывая войну в Украине, Евровидение 2023 не могло пройти без антивоенных песен. Однако услышать ее из уст россиянки, представляющей Чехию, достаточно неожиданно.

Солистка группы VESNA Олеся Очеповская исполнит песню под названием "My sister's crown" ("Корона моей сестры"), где звучат английский, чешский, болгарский и украинский языки. Кроме того, на песню группа сняла клип о ссоре славянских народов.

В частности, в песне есть строки, где говорится: "Не снимайте корону моей сестры. Никто не имеет права это делать. Она красива и способна. Она сама себе королева и докажет это".

Украинский припев звучит так:

"Сестро красива

Ой, ти сильна

Хоробра, єдина

Корона твоя"

Чешская группа VESNA (фото: instagram.com/vesna__music)

"Мы решили сделать художественный выбор, чтобы дать уважение нашей близкой сестре, Украине. По этой причине припев песни исполняется на украинском языке. Поскольку Украина сейчас переживает очень сложный период, мы хотели выразить нашу явную поддержку Украине в эти трудные времена", - пояснил группу свою песню.

Организатор конкурса пока не комментировал участие группы VESNA в Евровидении 2023 года в Ливерпуле.

Позиция Олеси по поводу преступных действий своей страны доподлинно неизвестна. Ведь в ее социальных сетях можно найти фото с желто-голубыми украшениями и антивоенными хештегами.

Фото: instagram.com/olesia_ochepovskaya

В сети также появилась информация, что ее брат Игорь служит в армии РФ. Причиной этому послужило его фото в военной куртке.

Фото: instagram.com/ochepovsky

Однако на самом деле Игорь Очеповский является музыкантом и проживает в Чехии. На своей странице в Instagram он записал обращение, где рассказал, что с 24 февраля он с Олесей поддерживают Украину. А фото было сделано на даче, где ему одолжили эту верхнюю одежду.