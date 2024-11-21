У россиян истерика из-за Софии Ротару: что произошло

Недавно в сети появились фото квартиры Софии Ротару в Москве, которую она уже долго не может продать. И теперь россияне переживают истерики - из-за имущества знаменитой украинки и не только.

Что об этом известно, пишет РБК Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Ротару довела россиян до истерики

В частности, известно, что элитную квартиру Ротару в центре Москвы призывают конфисковать в пользу государства-агрессора.

С такой инициативой выступили активисты общественного движения "Ветераны России". Они уже написали письмо Генеральной прокуратуре и Следственному комитету с просьбой направить иск в суд о конфискации квартиры украинской певицы в пользу РФ.

Активисты отмечают, что недвижимость "должна служить интересам российского общества, а не использоваться в коммерческих целях лицом, которое оторвалось от страны".

Однако самое интересное даже не это. Помимо конфискации недвижимости активисты также призывают проверить артистку на возможное финансирование ВСУ и признать ее иноагентом.

Реакции Ротару или ее представителей на заявления российских активистов пока не последовало.

Активисты не могут успокоится из-за недвижимости Ротару в Москве (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Что известно о недвижимости Ротари в РФ

Квартира расположена на Зоологической улице, недалеко от Московского зоопарка. Площадь недвижимости - 122 квадратных метра. В прошлом это жилье досталось певице от бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который сделал ей такой подарок.

Россияне также писали о том, что москвичи уже выстроились в очередь, чтобы посмотреть на жилье, стоимость которого сейчас - 65 млн рублей. Недвижимость уже долгое время продается, и еще месяц назад его стоимость была на 5 млн рублей выше. Но торговаться еще больше звезда украинской сцены не хочет, вероятно, потому, что ценник и так уже снизился.

В квартире есть большой зал, кухня, две спальни, два санузла, высокие потолки и хороший ремонт.

Квартира Ротару в Москве (фото: Telegram-канал SHOT)

Квартира Ротару в Москве (фото: Telegram-канал SHOT)

Квартира Ротару в Москве (фото: Telegram-канал SHOT)

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Ротару практически исчезла из публичной жизни, но четко дала понять своим поклонникам, что она поддерживает свое государство и имеет полностью проукраинскую позицию.

В соцсетях исполнительница реагирует на российские обстрелы против нашей страны, а также иногда выходит на связь и публикует свои или семейные фото.