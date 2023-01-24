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"Росія зараз мене захищає": Повалій вперше висловилася про війну і зізналася в любові до Путіна

Колаж РБК-Україна: Таїсія Повалій висловилася про війну Росії проти України
Автор: Володимир Костирін

Таїсія Повалій, яка кілька років тому покинула Україну і живе в РФ, підтримуючи режим диктатора Володимира Путіна, вперше з початку повномасштабної військової агресії проти своєї рідної країни публічно висловилася про війну, хоча раніше воліла зберігати мовчання про вторгнення.

Про це співачка-зрадниця висловилася в інтерв'ю російському виданню "Дни.ру".

Артистка повторила кремлівські пропагандистські наративи, які країна-агресор активно розповсюджує у спробі виправдати свою загарбницьку війну проти України.

Так, Повалій цинічно називає масований напад РФ на Українську державу - "справедливою", обстріли та руйнування міст та вбивства їх мешканців - "порятунком України".

"Я з дитинства звикла бути там, де правда. Тому я - з Росією", - розповідає путіністка, вважаючи, що це не вона перебуває під впливом пропаганди, а "зазомбовані" українці.

"Всі ці вісім років я жила з нерозумінням того, чому все це відбувається на Донбасі, за що там вбивають людей... Я чекала настання часу справедливості - нарешті воно настає. Дуже хочу, щоб люди на Донбасі жили так, як хочуть самі, щоб їм нічого не нав'язували, не ґвалтували. І зараз саме за це і йде боротьба", - сказала одіозна артистка.

Повалій додала, що бачить "порятунок і свій, і України - у тому, що сьогодні робить Росія".

"Відчуваю, що Росія зараз мене захищає", - говорить співачка з українським корінням, яка кілька років проживає в столиці РФ.

Таїсія Повалій (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Крім того, Повалій висловилася про Путіна, зізнавшись у любові до російського диктатора.

"Володимир Путін для мене - це та людина, яка може зберегти сильну Росію і позбавити світ від нацизму, з яким я зіткнулася безпосередньо. Це його історична місія, на мій погляд," - розповіла співачка та екс-нардепка-"регіоналка".

Раніше повідомлялося, що Повалій розважала російських генералів 9 травня на сцені, обвішаній георгіївськими стрічками.

А також писали про те, як зараз виглядає Таїсія Повалій, від якої зрікся свого сина.

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