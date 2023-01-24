"Россия сейчас меня защищает": Повалий впервые высказалась о войне и призналась в любви к Путину

Артистка повторила кремлевские пропагандистские нарративы, которые страна-агрессор активно распространяет в попытке оправдать свою захватническую войну против Украины.

Так, Повалий цинично называет массированное нападение РФ на Украинское государство - "справедливым", обстрелы и разрушения городов и убийства их жителей - "спасением Украины".

"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я - с Россией", - рассказывает путинистка, считая, что это не она находится под влиянием пропаганды, а "зазомбированные" украинцы.

"Все эти восемь лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей... Я ждала наступления времени справедливости - наконец, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба", - сказала одиозная артистка.

Повалий добавила, что видит "спасение и свое, и Украины - в том, что сегодня делает Россия".

"Чувствую, что Россия сейчас меня защищает", - говорит певица с украинскими корнями, проживающая в столице РФ.

Таисия Повалий (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Кроме того, Повалий высказалась о Путине, признавшись в любви к российскому диктатору.

"Владимир Путин для меня - этот тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Это его историческая миссия, на мой взгляд," - рассказала певица и экс-нардеп-"регионал".