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Как сейчас выглядит предательница Таисия Повалий, от которой отрекся собственный сын (фото)

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 14:00
Как сейчас выглядит предательница Таисия Повалий, от которой отрекся собственный сын (фото) Таисия Повалий предала Украину (фото: @tpovaliyofficial)
Автор: Дмитрий Войналович

Таисия Повалий предала Украину уже давно - еще до 24 февраля 2022 года певица активно поддерживала Путина и его режим. После 2014-го уроженка Киевской области перебралась в PФ и теперь связывает свое будущее именно с этой страной. Хотя все это время она с пеной у рта доказывала, что любит Украину и живет в Киеве, а в Россию ездит только на заработки.

Как сейчас выглядит певица-предательница, от которой отрекся даже ее собственный сын - Денис Повалий - смотрите в нашем материале ниже.

Как живет сейчас "просто Тая"

2022 год Повалий встретила выступлением на "голубом огоньке" вместе с украинофобом Стасом Михайловым.

Как сейчас выглядит предательница Таисия Повалий, от которой отрекся собственный сын (фото)Как сейчас выглядит предательница Таисия Повалий, от которой отрекся собственный сын (фото)

Также до полномасштабного вторжения "просто Тая" вместе с сыном Денисом пела на шоу "Две звезды. Отцы и Дети".

Как сейчас выглядит предательница Таисия Повалий, от которой отрекся собственный сын (фото)

Как сейчас выглядит предательница Таисия Повалий, от которой отрекся собственный сын (фото)

Как сейчас выглядит предательница Таисия Повалий, от которой отрекся собственный сын (фото)

К слову, после вторжения Денис заявил, что не поддерживает и презирает мать, которая никоим образом не отреагировала на убийство россиянами мирных украинцев. Сам парень просит не ассоциировать с певицей и заявляет, что он против войны в Украине.

Тае же, судя по всему, сын и не нужен. Она продолжила свои гастроли по России и Беларуси, цинично продолжая плясать перед оккупантами и диктаторами.

В частности, она выступила в Витебске на "Славянском базаре". Произошло это 14 июля. То есть, Повалий радостно плясала для Лукашенко, пока Винницу обстреливали российские оккупанты...

Как сейчас выглядит предательница Таисия Повалий, от которой отрекся собственный сын (фото)

Как сейчас выглядит предательница Таисия Повалий, от которой отрекся собственный сын (фото)

Перед этим она посетила показ Валентина Юдашкина в Москве.

Как сейчас выглядит предательница Таисия Повалий, от которой отрекся собственный сын (фото)

Также Повалий отличилась цинизмом в мае. Она вместе с российскими военными выступила на концерте в Москве 9 мая и исполнила "Пісню про рушник" на украинском языке. И при этом трусливо промолчала об войне в Украине.

Как сейчас выглядит предательница Таисия Повалий, от которой отрекся собственный сын (фото)

Как сейчас выглядит предательница Таисия Повалий, от которой отрекся собственный сын (фото)

Ну а последним фото, опубликованным Повалий в сети был снимок, который она приурочила ко Дню семьи.

Именно так сегодня выглядит обколотая ботоксом певица, творческой карьере которой близится конец:

Как сейчас выглядит предательница Таисия Повалий, от которой отрекся собственный сын (фото)

Таисия Повалий в июле 2022 года

И напоследок хотелось бы отметить, что Повалий уже скоро должны лишить звания "народной артистки Украины".

Напомним, недавно Ольга Сумская жестко раскритиковала предательницу Повалий за ее пророссийскую позицию.

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Таисия Повалий
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