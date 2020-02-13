Романтично будет все, кроме погоды: синоптики разочаровали прогнозом на 14 февраля

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине будет дождливой и пасмурной

14 февраля в День всех влюбленных погода в Украине будет пасмурной и с осадками. В западных регионах ожидается снег с дождем, а в ночное время заморозки, что может привести к гололеду. Только на юге страны ожидается солнечная и теплая погода в течение дня.

Как сообщается в обновленном прогнозе синоптиков Укргидрометцентра, погода в Украине 14 февраля будет разниться в зависимости от региона, так как сейчас часть областей находятся под влиянием антициклона, а в других регионах ситуация до сих пор стабилизируется после урагана Киара.

По данным специалистов, в течение всего дня в Украине будет преимущественно плюсовая температура. Теплее всего будет в южных областях, где ожидается +6… +9 градусов тепла. Немного прохладнее в центральных областях - +3… +6 градусов. В западных областях синоптики прогнозируют похолодание до +2… +5 градусов. Самая холодная погода ожидается в восточных регионах Украины, где столбики термометров покажут +1… +3 градуса в течение дня. В ночное время в Украине температура опустится в рамках 0… -4 градусов.

14 февраля в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской и Тернопольской областях ожидается дождь со снегом в течение всего дня. На севере и востоке страны небо будет затянуто облаками, а в других регионах ожидается солнечная погода с переменной облачностью.

Погода в Украине на 14 февраля (скриншот: meteo.gov.ua)

Также синоптики предупредили о том, что в Карпатах 14 февраля будет сохранятся 3-й уровень снеголавинной опасности.

Напомним, что ранее синоптик ошарашил заявлением о приходе весны в Украину.