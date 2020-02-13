Романтично буде все, крім погоди: синоптики розчарували прогнозом на 14 лютого

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні буде дощовою і похмурою

14 лютого в День всіх закоханих погода в Україні буде похмурою і з опадами. У західних регіонах очікується сніг з дощем, а в нічний час заморозки, що може призвести до ожеледиці. Тільки на півдні країни очікується сонячна і тепла погода протягом дня.

Як повідомляється в оновленому прогнозі синоптиків Укргідрометцентру, погода в Україні 14 лютого буде відрізнятися в залежності від регіону, оскільки зараз частина областей знаходяться під впливом антициклону, а в інших регіонах ситуація досі стабілізується після урагану Кіара.

За даними фахівців, протягом усього дня в Україні буде переважно плюсова температура. Найтепліше буде в південних областях, де очікується +6... +9 градусів тепла. Трохи прохолодніше у центральних областях - +3... +6 градусів. У західних областях синоптики прогнозують похолодання до +2... +5 градусів. Найхолодніша погода очікується в східних регіонах України, де стовпчики термометрів покажуть +1... +3 градуси протягом дня. В нічний час в Україні температура опуститься в межах 0... -4 градусів.

14 лютого в Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях очікується дощ зі снігом протягом усього дня. На півночі й сході країни небо буде затягнуте хмарами, а в інших регіонах очікується сонячна погода з мінливою хмарністю.

Погода в Україні на 14 лютого (скріншот: meteo.gov.ua)

Також синоптики попередили про те, що в Карпатах 14 лютого збережеться 3-й рівень сніголавинної небезпеки.

Нагадаємо, що раніше синоптик ошелешив заявою про прихід весни в Україну.