Весна в Украине придет намного раньше: синоптик ошарашил заявлением

В Украине наступит аномальная весна (Коллаж РБК-Украина)

Весна в Украине может начаться с аномально-теплых температур

Весна в Украине в 2020 году может шокировать ее жителей тем, что начнется с очень высоких температур, которые не характерны этому сезону. Такая погода будет значительно выше климатической нормы и может стать самой теплой за последние 130 лет.

"Марты после теплых зим были теплые, значительно выше климатической нормы", - сообщила "Украинской правде" начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.

Метеоролог сообщила, что в Украине самые теплые зимы за всю историю наблюдений с 1891 года были в таких годах: 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007 гг., а также зима, которую мы наблюдаем в этом году.

Обычно средняя температура воздуха в марте, следовавшем за теплыми зимами прошлых лет, составляла +5,4, +6 и + 1,4 градуса. Елена Донич отметила, что после обычной зимы в Украине средняя температура весной днем должна составлять 0, 8 градусов тепла.

Так как метеорологическая зима в нашей стране так и не наступила, вполне вероятно, что нам стоит ожидать аномально-теплую весну в этом сезоне.

За последние годы самый теплый март наблюдался в Украине в 1990 году, тогда на улице зафиксировали температуру +6,9 градусов.