Засуха и тропические ночи: климатолог ошарашил украинцев прогнозом

Климатолог ошарашил прогнозом по Украине (Коллаж РБК-Украина)

Климатолог рассказала о последствиях теплой зимы в Украине

Погода в Украине летом может быть аномально-жаркая из-за теплой зимы. Бесснежная зима с плюсовыми температурами днем ничего хорошего нашему климату не несет. Из-за такого сезона летом в нашей стране будет температура выше 30 градусов, а урожая может и вовсе не быть.

"Много негативов может быть в сельском хозяйстве. Снега нет – а никто не гарантирует, что не будет морозов. Соответственно, озимые могут просто вымерзнуть. У нас уже 8 месяцев, с июня-июля осадков выпадает меньше нормы. По сути, это засуха. Люди мне рассказывают, что копали землю – и если в верхних 10 сантиметрах какая-то влага ещё есть, то дальше просто порох", - рассказала изданию "Буквы" руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

По словам Краковской, каждая вторая зима в Украине будет аномально-теплой, но летом мы почувствуем на себе жару.

"Ну и не стоит забывать, что потепление касается всего года. Летом в Украине будет больше дней с температурой выше 30 градусов, больше ночей с температурой выше 20 – так называемых тропических ночей. Длинней станут периоды, когда температура не будет падать ниже этих 20 градусов – и тогда будет действовать накопительный эффект этой жары на здоровье и самочувствие человека", - рассказала Краковская.