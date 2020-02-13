Вот это зима! Впечатляющее видео украинских Карпат потрясло сеть

Снег в Карпатах (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Карпатах позитивно удивила украинцев в сети

Погода в Карпатах, как и в Украине в целом, достаточно снежная. Но в горах осадков выпало больше, что привело любителей экстрима в самые заснеженные уголки западных регионов страны. Недавно в сети опубликовали яркое видео из заснеженных украинских Карпат, куда наконец-то пришла "настоящая зима".

Стоит отметить, что украинцы зафиксировали рекордный слой снега за текущий зимний сезон.

Ролик на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал Василий Фицак, который вместе с другими любителями активного отдыха отправился в поход в горы.

"Вот это зима! Хорошенько насыпало снега", - подписал он видео.

На опубликованных кадрах видно, что снежный покров здесь достаточно большой, что с радостью воспринял автор ролика.

Погода в Карпатах потрясла сеть

В комментариях под видео пользователи назвали снег "роскошным подарком".

Напомним, что ранее популярный украинский курорт накрыл снежный шторм. Дрогобрат в Карпатах накрыло мощным снеговым штормом с метелью и шквальным ветром. В сети появилось "апокалиптическое" видео, снятое очевидцем на горнолыжном курорте в Закарпатской области. Запад Украины особенно сильно пострадал от урагана по имени Киара, который обрушился на территория Европы 9-10 февраля. Там стихия наделала много беды, в том числе привела к людским жертвам.