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Роман Зозуля показал орден от Зеленского: гордый быть украинцем (фото)

Новина українською →
Пятница 11 июня 2021 20:52
Роман Зозуля показал орден от Зеленского: гордый быть украинцем (фото) Фото: Роман Зозуля (fc-dnipro.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

Роман Зозуля стал кавалером ордена "За заслуги" III степени еще в сентябре 2020-го, но получил награду только сейчас. Украинский футболист, нападающий испанского "Альбасете", волонтер, который активно поддерживает армию ВСУ, прокомментировал свое награждение.

Знаменитый футболист показал орден на странице в Facebook.

Также Зозуля ответил словами писателя, юмориста и сатирика Остапа Вишни на выпады некоторых недоброжелателей, которые упрекают спортсмена "в национализме" из-за его любви к родине и поддержке военных, сражающихся с оккупантами на Востоке Украины.

"Те дураки, которые кричат "националист!", не понимают и никогда не поймут, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира!" - процитировал он Остапа Вишню.

Зозуля признался, что высоко ценит врученный ему орден, и поблагодарил президента за решение о награждении.

"В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я украинец. И сегодняшняя награда - орден "За заслуги III степени" для меня очень ценна. Искренне благодарен президенту Владимиру Зеленскому за отличие. Любите Украину", - говорится в публикации.

Роман Зозуля показал орден от Зеленского: гордый быть украинцем (фото)

Роман Зозуля показал свой орден "За заслуги III степени" (фото: facebook.com / Роман Зозуля)

В комментариях украинцы тепло поздравляют Романа с награждением, и желают успехов как в спорте, так и в волонтерской деятельности.

  • "Безусловно заслужил!!! Искренне поздравляю с наградой! Благодарность за стойкую патриотическую позицию и помощь нашей армии! Молодежи есть на кого равняться!" - написал Сергей Притула.
  • "Поздравляю. Ты ее заслужил!" - отметил Владимир Парасюк.
  • "Ромчик, поздравляю!" - написал Роман Синицин.
  • "Мои поздравления, кум! Не на словах, а своим примером... Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей родины - видимо, это твой девиз", - пишет Алексей Довгий.

Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Роман Зозуля может вернуться в чемпионат Украины.

Также мы писали о том, что Зозуля извинился за "скандальный" комментарий после игры в Испании своего клуба "Альбасете" с его бывшей командой "Райо Вальекано" в прошлом году.

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