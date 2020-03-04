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Зозуля извинился за "скандальный" комментарий после игры в Испании (видео)

STYLERЖизнь    04.03.2020 - 22:09
Зозуля извинился за "скандальный" комментарий после игры в Испании (видео)
Роман Зозуля (фото: facebook.com/AlbaceteBalompie)

Украинский футболист Роман Зозуля извинился за свои слова после игры в Испании

Роман Зозуля принес извинения за свой комментарий, который он дал украинской прессе после игры своего клуба "Альбасете" с его бывшей командой "Райо Вальекано".

Фанаты "Райо Вальекано" выкрикивали оскорбительные слова в адрес украинца. Они называли его фашистом и даже коммунистом. После матча Зозуля заявил, что как его только не называли, и теперь он ждет, когда его назовут геем.

Но потом он решил извиниться за свои слова. Видео с извинениями украинского нападающего опубликовал футбольный клуб "Альбасете" на своей странице в Twitter.

Зозуля заявил, что его неправильно поняли, поэтому он приносит извинения у своих товарищей по клубу. Он также отметил, что его слова не соответствуют истории клуба и его эмблеме, и подчеркнул, что никого не хотел обидеть.

Напомним, что Зозуля рассказал о причинах травли в Испании. Спортсмена грубо оскорбляли футбольные болельщики из-за его гражданской позиции в отношении поддержки военных ВСУ.

Зозуля рассказал, что травля началось после того, как он стал игроком "Райо Вальекано". Футбольные фанаты испанского клуба сказали ему, что он не может защищать цвета клуба, потому что он фашист. Украинец не понял, почему они так считают, но ему объяснили, что дело в том, что он поддерживает украинскую армию, а эти фанаты были на противоположной стороне.

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Новости Украины ФутболРоман Зозуля
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