Роман Зозуля показав орден від Зеленського: гордий бути українцем (фото)

Роман Зозуля став кавалером ордена "За заслуги" III ступеня ще у вересні 2020-го, але отримав нагороду тільки зараз. Український футболіст, нападник іспанського "Альбасете", волонтер, який активно підтримує армію ЗСУ, прокоментував своє нагородження.

Також Зозуля відповів словами письменника, гумориста і сатирика Остапа Вишні на випади деяких недоброзичливців, які дорікають спортсменові "в націоналізмі" через його любов до батьківщини та підтримку військових, які борються з окупантами на Сході України.

"Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об’єднати любов до мого народу з любов’ю до всіх народів світу"- процитував він Остапа Вишню.

Зозуля зізнався, що високо цінує вручений йому орден, і подякував президенту за рішення про нагородження.

"В якому б куточку світу я не був, завжди гордо кажу, що я українець. І сьогоднішня нагорода - орден "За заслуги ІІІ ступені" для мене надзвичайно цінна. Щиро вдячний президенту Володимиру Зеленському за відзнаку. Любіть Україну", - йдеться в публікації.

Роман Зозуля показав свій орден "За заслуги III ступеня" (фото: facebook.com / Роман Зозуля)

У коментарях українці тепло вітають Романа з нагородженням, і бажають успіхів як у спорті, так і у волонтерській діяльності.