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Роман Зозуля показав орден від Зеленського: гордий бути українцем (фото)

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П'ятниця 11 червня 2021 20:52
Роман Зозуля показав орден від Зеленського: гордий бути українцем (фото) Фото: Роман Зозуля (fc-dnipro.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Роман Зозуля став кавалером ордена "За заслуги" III ступеня ще у вересні 2020-го, але отримав нагороду тільки зараз. Український футболіст, нападник іспанського "Альбасете", волонтер, який активно підтримує армію ЗСУ, прокоментував своє нагородження.

Знаменитий футболіст показав орден на сторінці в Facebook.

Також Зозуля відповів словами письменника, гумориста і сатирика Остапа Вишні на випади деяких недоброзичливців, які дорікають спортсменові "в націоналізмі" через його любов до батьківщини та підтримку військових, які борються з окупантами на Сході України.

"Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об’єднати любов до мого народу з любов’ю до всіх народів світу"- процитував він Остапа Вишню.

Зозуля зізнався, що високо цінує вручений йому орден, і подякував президенту за рішення про нагородження.

"В якому б куточку світу я не був, завжди гордо кажу, що я українець. І сьогоднішня нагорода - орден "За заслуги ІІІ ступені" для мене надзвичайно цінна. Щиро вдячний президенту Володимиру Зеленському за відзнаку. Любіть Україну", - йдеться в публікації.

Роман Зозуля показав орден від Зеленського: гордий бути українцем (фото)

Роман Зозуля показав свій орден "За заслуги III ступеня" (фото: facebook.com / Роман Зозуля)

У коментарях українці тепло вітають Романа з нагородженням, і бажають успіхів як у спорті, так і у волонтерській діяльності.

  • "Безумовно заслужив!!! Щиро вітаю з нагородою! Подяка за стійку патріотичну позицію та допомогу нашій армії! Молоді є на кого рівнятися!" - написав Сергій Притула.
  • "Вітаю. Ти її заслужив!"- зазначив Володимир Парасюк.
  • "Ромчик, вітаю!"- написав Роман Сініцин.
  • "Мої вітання, куме! Не на словах, а своїм прикладом... Не питай, що твоя Батьківщина може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для своєї Батьківщини - мабуть, це твій девіз", - пише Олексій Довгий.

Нагадаємо, що раніше з'являлася інформація про те, що Роман Зозуля може повернутися в Чемпіонат України.

Також ми писали про те, що Зозуля вибачився за "скандальний" коментар після гри в Іспанії свого клубу "Альбасете" з його колишньою командою "Райо Вальєкано" торік.

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