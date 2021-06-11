Роман Зозуля показав орден від Зеленського: гордий бути українцем (фото)
Роман Зозуля став кавалером ордена "За заслуги" III ступеня ще у вересні 2020-го, але отримав нагороду тільки зараз. Український футболіст, нападник іспанського "Альбасете", волонтер, який активно підтримує армію ЗСУ, прокоментував своє нагородження.
Знаменитий футболіст показав орден на сторінці в Facebook.
Також Зозуля відповів словами письменника, гумориста і сатирика Остапа Вишні на випади деяких недоброзичливців, які дорікають спортсменові "в націоналізмі" через його любов до батьківщини та підтримку військових, які борються з окупантами на Сході України.
"Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об’єднати любов до мого народу з любов’ю до всіх народів світу"- процитував він Остапа Вишню.
Зозуля зізнався, що високо цінує вручений йому орден, і подякував президенту за рішення про нагородження.
"В якому б куточку світу я не був, завжди гордо кажу, що я українець. І сьогоднішня нагорода - орден "За заслуги ІІІ ступені" для мене надзвичайно цінна. Щиро вдячний президенту Володимиру Зеленському за відзнаку. Любіть Україну", - йдеться в публікації.
Роман Зозуля показав свій орден "За заслуги III ступеня" (фото: facebook.com / Роман Зозуля)
У коментарях українці тепло вітають Романа з нагородженням, і бажають успіхів як у спорті, так і у волонтерській діяльності.
- "Безумовно заслужив!!! Щиро вітаю з нагородою! Подяка за стійку патріотичну позицію та допомогу нашій армії! Молоді є на кого рівнятися!" - написав Сергій Притула.
- "Вітаю. Ти її заслужив!"- зазначив Володимир Парасюк.
- "Ромчик, вітаю!"- написав Роман Сініцин.
- "Мої вітання, куме! Не на словах, а своїм прикладом... Не питай, що твоя Батьківщина може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для своєї Батьківщини - мабуть, це твій девіз", - пише Олексій Довгий.
Нагадаємо, що раніше з'являлася інформація про те, що Роман Зозуля може повернутися в Чемпіонат України.
Також ми писали про те, що Зозуля вибачився за "скандальний" коментар після гри в Іспанії свого клубу "Альбасете" з його колишньою командою "Райо Вальєкано" торік.