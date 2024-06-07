Роговенко з "Пацанок" зізналася, скільки їй коштували пологи в США: рахунок на 9 мільйонів

Зірка шоу "Супермодель по-українськи" та "Від пацанки до панянки" Владислава Роговенко нещодавно стала мамою вдруге та озвучила суму, яку їй доведеться витратити на пологи у США. Блогерка не очікувала, що отримає такий великий рахунок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якими Роговенко поділилася на своїй сторінці в Instagram .

Пологи в США - деталі

За словами Роговенко, вона вирушила до США за програмою для біженців. Вона знайшла "спонсора", який був готовий офіційно підтвердити можливість їй допомагати. Крім цього, блогерка отримувала виплати від країни.

На її картку нараховувалось по 300 доларів на продукти, житло вона оплачувала самостійно. Усі витрати були на ній, блогерка лише хотіла отримати страховку, яка б покривала 100% медичних послуг.

Роговенко та її новонароджений син (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

Але виявилося, що страхова компанія не схвалила поліс. Роговенко про це дізналася вже тоді, коли приїхала до лікарні народжувати.

Незабаром на світ з'явився другий син блогерки. А після цього малюк провів кілька днів у реанімації. І ось зараз, після виписки, Роговенко надіслали рахунок за пологи та всі послуги у лікарні. Цифри її приголомшили.

"225 тисяч та 61 долар... 9 мільйонів гривень. За пологи. Ви взагалі вдумайтеся в цю суму. Погуляли так погуляли, нічого не скажеш", - зізналася зірка "Пацанок".

Роговенко сказала, скільки коштували її пологи в США (скриншот)

Чим закінчилася історія і чи справді блогерці доведеться платити 9 мільйонів гривень за пологи - поки що залишається загадкою. Втім, нещодавно Роговенко зізнавалася, що витратила за перші чотири дні перебування у США близько мільйона гривень.