Вагітна зірка "Пацанок" полетіла народжувати в США і розкрила перші витрати: мільйон за чотири дні

Блогерка та зірка реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" та "Супермодель по-українськи" Владислава Роговенко вирішила народжувати другу дитину не в Україні. Вона вже прилетіла до США та розповіла про перші витрати. Загалом за чотири дні дівчина витратила близько мільйона гривень.

Скільки блогерка витратила за перші дні

Виявилося, що Роговенко вже заплатила понад 25 тисяч доларів (близько 950 тисяч гривень). Ці гроші пішли на оренду житла, придбання коляски, продуктів та інше. У США блогерка вирушила разом із сином Марком, а її чоловік, судячи з усього, залишився в Україні.

"Я, чесно кажучи, навіть рахувати не хочу. Це страшно. Що буде під кінець перебування в Америці - я навіть знати не хочу. Ну ось на початковому етапі у нас дуже багато затягнула квартира. 21 тисячу доларів я віддала за квартиру за шість місяців", - розповіла блогерка.

"Квитки нам з Марком обійшлися в 1 500 доларів. Садок Марка обійшовся в місяць 1 500 доларів, Коляску я купила - 900 доларів, і скупилися ми, власне, на 500 доларів. Нормально гуляємо? Четвертий день!" - додала вона.

Роговенко розповіла, скільки витрачає у США (скриншоти)

Чому блогерка вирішила народжувати в США

За словами Роговенко, вона пішла на такий крок заради дитини. Вона отримає громадянство, хоча для себе блогерка вигоди не бачить.

"Перший момент, це, звичайно ж, набуття громадянства. Мені від громадянства і не холодно, і не жарко. У мене плюсів ніяких немає абсолютно. Я як приїхала і тут ніхто, і поїду я теж ніким", - зазначила зірка "Пацанок" .

"Ну тільки через час, якщо дитина тут житиме і працюватиме, вона може подати на возз'єднання сім'ї. А у дитини будуть плюси. Це безвізовий режим в усі країни", - додала вона.

Роговенко вирушила до США (скриншот)