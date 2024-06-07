Роговенко из "Пацанок" призналась, во сколько ей обошлись роды в США: счет на 9 миллионов

Звезда шоу "Супермодель по-українськи" и "Від пацанки до панянки" Владислава Роговенко недавно стала мамой во второй раз и озвучила сумму, которую ей придется потратить на роды в США. Блогерша не ожидала, что получит настолько большой счет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которыми Роговенко поделилась на своей странице в Instagram .

Роды в США - детали

По словам Роговенко, она отправилась в США по программе для беженцев. Она нашла "спонсора", который был готов официально подтвердить возможность ей помогать. Помимо этого, блогерша получала выплаты от страны.

На ее карту начислялось по 300 долларов на продукты, жилье она оплачивала самостоятельно. Все расходы были на ней, блогерша лишь хотела получить страховку, которая покрывала бы 100% медицинских услуг.

Роговенко и ее новорожденный сын (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

Но оказалось, что страховая компания не одобрила ей полис. Роговенко об этом узнала уже тогда, когда приехала в больницу рожать.

Вскоре на свет появился второй сын блогерши. А после этого малыш провел несколько дней в реанимации. И вот сейчас, после выписки, Роговенко прислали счет за роды и все услуги в больнице. Цифры ее ошарашили.

"225 тысяч и 61 доллар... 9 миллионов гривен. За роды. Вы вообще вдумайтесь в эту сумму. Погуляли так погуляли, ничего не скажешь", - призналась звезда "Пацанок".

Роговенко сказала, сколько стоили ее роды в США (скриншот)

Чем закончилась история и действительно ли блогерше придется платить 9 миллионов гривен за роды - пока что остается загадкой. Впрочем, еще недавно Роговенко признавалась, что потратила за первые четыре дня пребывания в США около миллиона гривен.