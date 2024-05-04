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Зірка "Пацанок" вдруге стала мамою: перші фото малюка

Субота 04 травня 2024 22:31
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Зірка "Пацанок" вдруге стала мамою: перші фото малюка Відома блогерка з Дніпра вдруге стала мамою (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)
Автор: Поліна Іваненко

Зірка шоу "Супермодель по-українськи" та "Від пацанки до панянки" Владислава Роговенко вдруге стала мамою. Блогерка народжувала у США.

Коли саме народила Роговенко, а також як виглядає малюк, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінки блогерки та її чоловіка.

Так, 4 травня Роговенко розповіла у Stories, що вирушає до пологового. Нині зірка "Пацанок" перебуває у США, куди прилетіла для того, аби її друга дитина з'явилася на світ саме там.

Зірка &quot;Пацанок&quot; вдруге стала мамою: перші фото малюка

Роговенко вдруге стала мамою (скріншот)

Блогерка розповідала, що дуже чекає на появу малюка, адже лікарі прогнозували пологи ще на кінець квітня. Втім, дитинка Роговенко вирішила інакше.

І ввечері 4 травня першим про радісну звістку повідомив чоловік блогерки. Він показав у Stories кадри малюка та своєї обраниці.

Зірка &quot;Пацанок&quot; вдруге стала мамою: перші фото малюка

Роговенко народила 4 травня (скріншот)

Сама блогерка ще не встигла поділитися кадрами малюка. Але, скоріше за все, в неї народився другий син. Роговенко розповідала, що під час вагітності лікар запевняв, що в неї буде дівчинка, але потім прогнози спростували інші спеціалісти під час ще одного УЗД.

Зірка &quot;Пацанок&quot; вдруге стала мамою: перші фото малюка

Блогерка та її чоловік (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

Хто така Владислава Роговенко

Дніпровська блогерка стала відомою після шоу "Супермодель по-українськи" та "Від пацанки до панянки". Згодом, на одному з проектів Олексія Дурнєва, її помітив Олександр Колісніченко. Вони почали зустрічатися, а у 2020 році Роговенко вперше стала мамою - на світ з'явився її син Марк.

Зірка &quot;Пацанок&quot; вдруге стала мамою: перші фото малюка

Роговенко та її родина (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, що Потап публічно звернувся до Каменських у важливий день, але та його проігнорувала.

Окрім цього, раніше стало відомо, що співак-"копія" Олега Винника зізнався, чи готовий піти на фронт.

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Блогерка Зірки шоу-бізнесу
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