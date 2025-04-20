У родинному колі та з вірою у мир: як українські зірки святкують Великдень-2025

20 квітня, коли цьогоріч збіглися католицький і православний Великдень, українські зірки проводять свято у колі найдорожчих. Діляться пасками, добрими словами й щирими молитвами про мир та злагоду - для країни і кожної родини.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найтепліші миті святкування знаменитостей і ділиться ними з вами.

Юрій Горбунов і Катя Осадча

"Посвячено!", - коротко підписало сімейний кадр подружжя, яке посвятило свій святковий кошик у Страсну суботу перед Великоднем.

Юрій Горбунов і Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Наталка Карпа

Виконавиця Наталка Карпа також разом зі своєю великою родиною посвятили великодні кошики з вечора суботи.

"Посвятили пасочку", - написала співачка.

Наталка Карпа з родиною (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Тарас Цимбалюк

Новоспечений герой майбутнього сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк приїхав у своє рідне місто Корсунь-Шевченківський, щоб провести цей день з батьками. Тарас Цимбалюк з батьками (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Вдома. Миру - нам усім, друзі!", - підписав він фото з мамою.

Лілія Ребрик

"Світлого Великодня всім, хто вірить, чекає, любить. Сьогодні просто хочеться дякувати. За життя. За кожен новий день. Щоразу на Великдень просиш одне й те саме: щоб усі були живі. Щоб вистачило сил. Щоб світло перемогло. Христос Воскрес!", - звернулася телеведуча до фоловерів і показала теплі сімейні фото.

Лілія Ребрик з родиною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Леся Нікітюк

"Христос Воскрес! Бажаю своїм підписникам і вашим сім'ям миру та злагоди! А також здійснення усіх бажань", - привітала фанів телеведуча не з рідного Хмельницького, а з Київщини, де святкує Великдень разом із коханим.

Леся Нікітюк показала святковий кошик на Великдень-2025 (скріншот)

Наталія Могилевська

Співачка Наталія Могилевська записала відеозвернення до своїх підписників з теплими словами привітань.

"Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Миру та добра в кожен дім!", - написала виконавиця.

Марина Узєлкова

"Христос Воскрес! Нехай ця Пасха подарує вам не лише духовне оновлення, а й заряд енергії на нові перемоги. Більше радості - менше шкідливих калорій, більше любові - менше стресу. І пам’ятайте: навіть після свят ми качаємо не тільки паски, а й прес!", - поділилася теплими побажаннями зіркова фітнес-тренерка. Марина Узєлкова (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Alyona Alyona

Реп-виконавиця зранку сходила до церкви, де посвятила великодній кошик.

Alyona Alyona (скріншот)

"6 ранку. Як гарно, зберігаємо традиції. Христос Воскрес", - написала Alyona Alyona.

Олександр Педан

"Христос Воскрес! Мирного неба нам і дякуємо Силам Оборони за можливість святкувати", - привітав зі світлим святом телеведучий. Олександр Педан з дружиною та сином (фото: instagram.com/pedanos)