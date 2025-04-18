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Великдень - це не про писанки і паски. Священник пояснив, як правильно відзначати свято

П'ятниця 18 квітня 2025 17:33
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Великдень - це не про писанки і паски. Священник пояснив, як правильно відзначати свято Як правильно відзначати Великдень (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко, Ірина Костенко

Святковий кошик - традиційний атрибут Великодня. Але священники наголошують: у цей день головне не освячена їжа, а розуміння самої суті свята Воскресіння Господнього.

РБК-Україна розпитало ректора Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрея ПЦУ Георгія Коваленка про те, що є головним на Великдень.

Що є головним на Великдень

"Головним є храмове богослужіння. Головною трапезою, дійсно, сакральною, є Святе Причастя. А все інше - це вже традиція святкування. Вона у різних регіонах і родинах - різна", - каже Коваленко.

Він наголошує, що важливо, аби віряни розуміли, що вони святкують. Бо дуже часто Великдень сприймається скоріше як "свято пасочок і писанок". Але це - зовсім не так.

"Це - день, в який ми згадуємо Воскресіння Христове. А Воскресіння Христове ми не можемо не згадувати без Хресних Страждань. Тобто Хрест і Воскресіння - це нероздільно пов'язані між собою події", - пояснює священнослужитель.

За його словами, саме тому святкування має бути гідним тієї жертви, яку приніс за спасіння людства Христос. А не просто великою чи різноманітною трапезою, бо церква - це не про застілля.

Як вірянам підготуватись до Великодня

Одним із головних етапів підготовки до Великодня є дотримання Великого посту. Під час нього віряни відмовляються від їжі тваринного походження та багато часу приділяють молитвам.

Важливо зазначити, що церква звільняє від посту хворих і немічних людей, а також військових, оскільки вони не можуть дотримуватись обмежень.

Перед святом Воскресіння Господнього необхідно посповідатися і запричаститися. Важливо відвідувати богослужіння та згадувати Страждання Христа, особливо у Страсний тиждень.

Повноцінним святкуванням вважається відвідування богослужіння у святу неділю та прийняття причастя у цей день.

Читайте також інтерв'ю РБК-Україна із митрополитом Олександром Драбинком про Великдень та як правильно вірянам до нього готуватись.

Раніше ми писали про те, чи є участь в онлайн богослужінні на Великдень повноцінним відзначенням свята - пояснення митрополита.

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