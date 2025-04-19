Як зірки готуються до Великодня: зворушливі фото, які створюють святковий настрій

Великдень вже на порозі, і українські знаменитості теж активно готуються до свята. У соцмережах вони поділилися, як печуть паски, роблять крашанки та збирають кошики.

Як зірки готувалися до Великодня - дивіться в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler) та надихайтеся яскравими кадрами.

Наталка Денисенко

Відома акторка вже готова до Великодня. Вона показала свій святковий кошик, наповнений пасками та крашанками в білих відтінках.

"Ковбаску для фото вирішила не класти. Мені ще купа роботи, хоч паски не печу…

Але як я обожнюю це свято", - поділилася вона.

Як Денисенко підготувалася до Великодня (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ольга Сумська

Українська акторка разом з донькою Ганною та чоловіком Віталієм взяла участь у великодньому проєкті "Писанки Київщини", попозувавши у вишиванках та зі святковим атрибутом в руках.

"Свято Великодня - нові сили для зміцнення нашої віри у світле майбутнє для кожної української родини! Вітаємо вас, дорогі наші українці ! Нехай Господь захищає кожного з вас, дарує любов і міцність духу", - привітала з прийдешнім святом зірка.

Сумська з родиною вітає з Великоднем

Наталя Островська

Відома телеведуча показалася в стильній сукні-вишиванці з відкритими плечима. До свята вона приготувала крафіни з цукатами.

Що Наталя Островська приготувала до Великодня (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Злата Огнєвіч

Співачка зібрала святковий кошик, з яким вирушить до церкви. Вона приготувала дві паски - бездріжджову, вкриту шматочками сухофруктів, та сирну. Другу повезе мамі. У кошик також поклала узвар, крашанки, горіхи та мед.

Тоня Матвієнко

Українська артистка присвятила суботній день великоднім приготуванням. У Stories вона продемонструвала, як з молодшою донечкою власноруч готує крашанки.

Як Тоня Матвієнко готується до Великодня (скриншот)

Тетяна Літвінова

Кулінарка ще з початку квітня вражала мережу різними рецептами пасок та лайфхаками, як яскраво розфарбувати яйця за допомогою фломастерів.

Як Літвінова готується до Великодня (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Анатолій Анатоліч та Юла

Родина Анатоліча зустрічатиме Великдень з родичами у селі. Сімейство присвятило суботній день приготуванням до свята, зокрема робили писанки та крашанки.