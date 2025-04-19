Як підписати великоднє фото: 100 фраз для Instagram, які зберуть купу лайків
Варіанти, що написати під великоднім фото у Instagram чи Facebook (фото: Getty Images)
Великдень - це не лише паски, кошики та фото з вербою, а ще й ідеальний момент для атмосферних постів у соцмережах. Але просто фото - не досить. Потрібен підпис, який зачепить, розсмішить або зворушить.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало 100 ідей для Instagram і Facebook, які зберуть купу лайків і зроблять ваш святковий пост незабутнім.
Теплі й традиційні
- Христос воскрес! І разом з ним оживає надія в серці
- Великдень - це не лише свято, це нагадування, що світло завжди перемагає темряву
- Коли вдома пахне паскою, душа співає. Це і є справжній Великдень
- Смак свіжої паски, теплі посмішки рідних. Великдень - свято, яке неможливо не любити
- Яєчка розфарбовані, паска вдалася, настрій - як у дитинстві
- Великдень - це коли любов і віра наповнюють кожен куточок твого дому
- У ці світлі дні хочеться просто бути вдома, з рідними, і дякувати за кожен ранок
- Великоднє диво - у простих речах
- Навіть одна писанка - це вже свято, якщо поруч близькі люди
- Дивлюсь на великодній кошик - і розумію, скільки добра в простих речах
- Христос Воскрес! Воістину Воскрес! І це головна новина дня
Жартівливі та смішні
- Паски вистачило на тиждень. Якби тиждень тривав 20 хвилин
- Дорвалася до паски, як хрін до ковбаски
- Усе, що ви бачите на фото, я з’їв за 10 хвилин. І не шкодую
- Великдень - це коли яєчка готуються довше, ніж з’їдаються
- На Великдень головне - не паска, а післяпасковий детокс
- Місія: вижити після свят
- Ця крашанка виглядає набагато краще, ніж я в понеділок після Великодня
- Мій рівень щастя прямо пропорційний кількості з'їдених пасок
- Полювання на паску пройшло успішно. Тепер полюю на диван
- Цьогорічні писанки вдалися кращими за моє особисте життя…
- Воскресіння починається з паски. А потім ще одне воскресіння - у понеділок зранку
- Я вже освятив усе, крім своїх думок
- Великдень - це коли любов у серці, паска на столі, а застібка на джинсах - ніде
- Христос Воскрес. А от я після паски - не факт
- Якщо не сфоткав кошик - значить, не святкував
Як гарно підписати фото для посту у соцмережах на Великдень (фото: freepik.com)
- Вміст кошика - топ-інфлюенсер сьогодні
- Несу святковий вайб у храм
- Паска є, яйця є, ще б фігуру сховати… Але нічого - свято, можна й перебрати!
- Христос Воскрес, весна у вікні, паску я з'їв… одну. І ще дві.
- Пасочка vs. мій живіт. Хто переможе?
- Освячене - значить офіційно дозволене
- Ніколи ще мої яйця не виглядали настільки фотогенічно
- Кошик - топ, святковий вайб - 10/10
- Справжнє диво - не паска, а те, як я зупинився після другої
- Паска така солодка, що я хочу подзвонити їй увечері
- Цей кошик святіший, ніж я
- Поки всі фарбують яйця, я фарбую настрій
- Поки всі розбивають яйця, я розбиваю поганий настрій
- Якби "Зважені та щасливі" були зараз, то я б точно перемогла
- Той випадок, коли паска виглядає краще, ніж твої зачіски за останній рік
- Великдень - свято, коли навіть яєчка мають кращий лук, ніж я
- Паска настільки ідеальна, що я подумала: може, не їсти, а здати в музей? А потім надрізала - і здала в живіт.
- Фото вийшло таке тепле й атмосферне, що хтось навіть повірить, ніби ми не кричали "не чіпай, це ще не освячене!"
Інстаграмно-естетичні
- Кошик зібрала. Тепер можна - у храм і в Instagram
- Світло, тепло і великодня естетика - все, що мені зараз потрібно
- Це не просто фото - це настрій. Спокійний, святковий, весняний
- Оцініть мій смачний великодній експеримент
- Великдень - свято деталей: листочок на шкаралупі, рум’яна кірочка, втомлена, але щира посмішка бабусі
- Писанки, як і життя - всі різні, але в гармонії
- Що в кошику - те й у душі
- Коли все навколо цвіте - важко не повірити у диво
- Святкові фото, які пахнуть дріжджами, ваніллю і дитинством
- Просте фото. Теплий момент. Великдень у серці
- Писанка - як життя: ззовні кольорове, всередині - не завжди зрозуміло, що тебе чекає
- Якщо це не love, то що?
- Паска + кава = perfect match
- Паска така ідеальна, що боюся її різати. Але не настільки боюся, щоб не з'їсти.
- Ця паска занадто фотогенічна. Вона заслуговує на свою особисту сторінку! Правда ж?
- Стиль святкування: "інстаграмний шик + бабусина душа"
Родинні моменти
- Великдень - це коли всі за одним столом і ти забуваєш про всі тривоги
- Дякую, що ми разом. Навіть якщо далеко - серцем близько
- Родина, паска, дитячий сміх і любов - ось мій ідеальний Великдень
- Цей день - про те, що ми маємо найдорожче: один одного
- Справжнє свято - не у кошику, а в тому, з ким ти святкуєш
- День, який хочеться зупинити. І просто обійняти всіх, хто поруч
- Це більше ніж традиція. Це - наша історія
- Усе найкраще - не на столі, а в очах рідних
- Поки ми разом - свято триває
- Коли в хаті пахне паскою і всі сміються - це і є життя
- Паска на столі, тепло в домі, щастя в очах. Христос Воскрес!
- Христос Воскрес! Тихо радіємо, обіймаємо, ділимося святом з тими, кого любимо
- Сімейне фото в цей день - як ще одна молитва
- Улюблена команда з поїдання паски
- Наша сила - у цих посмішках
Гарний підпис у пості до свята допоможе зібрати купу лайків (фото: freepik.com)
- Традиції живі, бо ми разом
- Найкраща компанія на свята
- За цей момент - дякую долі
- Свято починається вдома
- Любов у кожному фото
- Найцінніші у цей день - тут і зараз
- Христос Воскрес! А на фото - момент, який хочеться зберегти на все життя
- Щасливі ті, хто має з ким святкувати. Дякую, що ми є одне в одного
- Не важливо, яка паска, важливо - хто поруч
- Поруч найрідніші. За це я вдячна Богові найбільше
- Найбільший подарунок цього свята - бути разом. Христос Воскрес!
- Усе, що хотіла на Великдень - обійняти рідних. І це вдалося
- З такими людьми поруч - будь-який день це свято
- Усе найсмачніше - на столі. Усі найцінніші - поруч
Короткі, універсальні підписи
- Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Світлого Великодня, любі українці!
- Паска mood
- Благословенне свято
- Весна в душі
- Великдень тут
- Мій великодній вайб
- Обіймаю вас святково!
- Великдень = любов
- Стильно і смачно
- Писанка в кадрі - щастя в серці
- Коли паска виглядає фотогенічніше за тебе