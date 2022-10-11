У родині Шона Пенна сталося горе

Повідомляється, що відома американська актриса Ейлін Райан, мати акторів Шона Пенна та Кріса Пенна, а також музиканта Майкла Пенна, померла 9 жовтня.

"Ми вчора втратили маму", - написав Майкл та опублікував архівні знімки. Сам Шон Пенн поки що не коментував трагедію.

Ейлін Райан – відома американська актриса. Почала зніматися у 1957 році та закінчила кар'єру у 2016 році. На її рахунку понад 25 фільмів та понад 30 серіалів, у тому числі "Сутінкова зона", "Детективи", "Пригоди в раю", "Швидка допомога", "Еллі Макбіл", "Приватна практика", "Анатомія Грей".

З 1957 по 1998 року була одружена з відомим актором Лео Пенном. У шлюбі народилися троє синів - Шон Пенн, Кріс Пенн та Майкл Пенн.

Померла в Малібу, Каліфорнія, не доживши лише кілька днів до свого 95-річчя.

Її син, відомий американський актор Шон Пенн, - з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебував разом з українцями. 24 лютого він перебував у Києві, спілкувався з журналістами та військовими та знімав фільм про військову агресію РФ проти України.

Його мета - донести до світу правду про війну, яку Росія розв'язала проти нашої України.