В семье Шона Пенна случилось горе

Знаменитый голливудский актер Шон Пенн, который поддерживает Украину и оказался в Киеве в первый день полномасштабного вторжения, потерял самого родного человека - маму.
Об этом сообщил родной брат артиста Майкл Пенн в Twitter.
Сообщается, что известная американская актриса Эйлин Райан, мать актеров Шона Пенна и Криса Пенна, а также музыканта Майкла Пенна, скончалась 9 октября.
"Мы вчера потеряли маму", - написал Майкл и опубликовал архивные снимки. Сам Шон Пенн пока не комментировал трагедию.
С 1957 по 1998 года состояла в браке с известным актером Лео Пенном. В браке родились трое сыновей - Шон Пенн, Крис Пенн и Майкл Пенн.
Скончалась в Малибу, Калифорния, не дожив всего нескольких дней до своего 95-летий.
Ее сын, известный американский актер Шон Пенн - с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину находился вместе с украинцами. 24 февраля он находился в Киеве, общался с журналистами и военными и снимал фильм о военной агрессии РФ против Украины.
Его цель - донести миру правду о войне, которую Россия развязала против нашей Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, что Шон Пенн приезжал в Украину еще раз - чтобы своими глазами увидеть последствия ракетных ударов России.