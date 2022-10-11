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В семье Шона Пенна случилось горе

Фото: Актер Шон Пенн (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Знаменитый голливудский актер Шон Пенн, который поддерживает Украину и оказался в Киеве в первый день полномасштабного вторжения, потерял самого родного человека - маму.

Об этом сообщил родной брат артиста Майкл Пенн в Twitter.

Сообщается, что известная американская актриса Эйлин Райан, мать актеров Шона Пенна и Криса Пенна, а также музыканта Майкла Пенна, скончалась 9 октября.

"Мы вчера потеряли маму", - написал Майкл и опубликовал архивные снимки. Сам Шон Пенн пока не комментировал трагедию.

Эйлин Райан - известная американская актриса. Начала сниматься в 1957 году и закончила карьеру в 2016 году. На ее счету более 25 фильмов и более 30 сериалов, в том числе "Сумеречная зона", "Детективы", "Приключения в раю", "Скорая помощь", "Элли МакБил", "Частная практика", "Анатомия Грей".

С 1957 по 1998 года состояла в браке с известным актером Лео Пенном. В браке родились трое сыновей - Шон Пенн, Крис Пенн и Майкл Пенн.

Скончалась в Малибу, Калифорния, не дожив всего нескольких дней до своего 95-летий.

Ее сын, известный американский актер Шон Пенн - с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину находился вместе с украинцами. 24 февраля он находился в Киеве, общался с журналистами и военными и снимал фильм о военной агрессии РФ против Украины.

Его цель - донести миру правду о войне, которую Россия развязала против нашей Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что Шон Пенн приезжал в Украину еще раз - чтобы своими глазами увидеть последствия ракетных ударов России.

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шон пеннактер