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Шон Пенн приехал в Украину, чтобы заснять агрессию России

Новина українською →
Киев, Четверг 24 февраля 2022 17:36
Шон Пенн приехал в Украину, чтобы заснять агрессию России Шон Пенн в Украине (фото: facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Войналович

В Украину прибыл знаменитый американский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн. Он заснимет военную агрессию России и преступления путинских войск против нашего народа

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Миссия режиссера - донести миру правду о вторжении России в нашу страну.

"Шон Пенн сегодня среди тех, кто поддерживает Украину. Наша страна благодарна ему за такое проявление смелости и честности", - говорится в сообщении.

24 февраля Пенн уже разговаривал с журналистами, с нашими военными, видел, как мы защищаем нашу страну.

"Шон Пенн демонстрирует мужество, которого не хватает многим другим, в частности западным политикам", - говорят в ОП.

"Чем больше сейчас в нашей стране таких людей, настоящих друзей Украины, которые поддерживают борьбу за свободу, тем быстрее можно будет остановить вероломное нападение России", - добавили в Офисе.

Шон Пенн приехал в Украину, чтобы заснять агрессию России

Шон Пенн в Украине (фото: t.me/OP_UA)

Напомним, что режиссер уже приезжал в Украину в ноябре 2021 года. В рамках подготовки документального фильма он побывал на Приазовье и пообщался с украинскими военными.

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