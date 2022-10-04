Родимки у дітей: коли треба обов'язково обстежуватися

Незвичні родимки у дітей можуть викликати занепокоєння у батьків, але додаткове обстеження необхідне лише в ряді випадків.
Про це написала в Instagram дерматолог Вікторія Ахтарнія.
За словами медика, поява у дітей родимок (невусів) - норма і норма, що вони збільшуються з ростом дитини.
При цьому ризик меланоми у дітей досить низький (від 1 до 4% випадків всіх меланом припадає на дітей). Але є показання до діагностики і спостереженням за родимками у дітей.
"Тому без паніки, але уважно розгляньте свою дитину і оцініть чи не пора вашій дитині на дерматоскопію", - резюмувала медик.
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