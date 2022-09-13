Биполярное расстройство у детей и подростков: как вовремя распознать

Биполярное расстройство может проявляться в раннем возрасте, поэтому надо вовремя обращать внимание на поведение детей и подростков.

По словам врача, биполярное расстройство (БР) характеризуется четкими периодами мании (повышенное, экспансивное, раздражающее настроение, неспособность сосредоточиться) и постоянной целенаправленной активности или энергии, чередующихся с периодами тяжелой депрессии.

Как проявляется БР у детей и подростков?

У детей и подростков эйфория может проявляться громким смехом, чрезмерной активностью, демонстрацией "счастья свыше меры", что выходят за рамки социально приемлемого выражения эмоций.

Дети могут чувствовать себя всемогущими, которые превосходят других в играх, спорте, учебе, даже если очевидно, что это не соответствует действительности.

Часто наблюдается непоследовательность мыслей и трудности с концентрацией, речь может быть громкой и настойчивой.

Дети могут впадать в ярость.

Проблемы со сном

Для БР характерна быстрая смена настроения в течение короткого периода времени (почти мгновенный переход от эйфории к дисфории или раздражительности).

Отличительным признаком мании является снижение потребности во сне без ощущения усталости. Резкое сокращение продолжительности сна у детей (по сравнению с возрастной нормой) и даже отсутствие усталости, нехарактерная любого другого диагноза.