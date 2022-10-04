Родинки у детей: когда нужно обязательно обследоваться

Необычные родинки у детей могут вызывать беспокойство у родителей, но дополнительное обследование необходимо только в ряде случаев.
Об этом написала в Instagram дерматолог Виктория Ахтарния.
По словам медика, появление у детей родинок (невусов) – норма и норма, что они увеличиваются с ростом ребенка.
При этом риск меланомы у детей достаточно низок (от 1 до 4% случаев всех меланом приходится на детей). Но есть показания к диагностике и наблюдениям за родинками у детей.
"Поэтому без паники, но внимательно рассмотрите своего ребенка и оцените пора ли вашему ребенку на дерматоскопию", - резюмировала медик.
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