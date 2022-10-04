Родинки у детей: когда нужно обязательно обследоваться

Необычные родинки у детей могут вызывать беспокойство у родителей, но дополнительное обследование необходимо только в ряде случаев.

Об этом написала в Instagram дерматолог Виктория Ахтарния.

По словам медика, появление у детей родинок (невусов) – норма и норма, что они увеличиваются с ростом ребенка.

Невусы бывают:

врожденными (те, что есть при рождении, или появляются в раннем детстве),

приобретенные (появляются в течение жизни, в среднем со 2-5 летнего возраста).

При этом риск меланомы у детей достаточно низок (от 1 до 4% случаев всех меланом приходится на детей). Но есть показания к диагностике и наблюдениям за родинками у детей.

Когда за родинкой надо следить:

внезапный быстрый рост невуса;

корки, кровоточивость без предварительной травмы;

врожденные гигантские невусы (более 20 см);

более 50 невусов у ребенка;

случаи меланомы в семье;

чрезмерное солнечное воздействие, солнечные ожоги;

когда ребенок на иммуносупрессивной терапии;

"гадкий утенок" - когда появилась родинка, которая на вид не такая, как все.

"Поэтому без паники, но внимательно рассмотрите своего ребенка и оцените пора ли вашему ребенку на дерматоскопию", - резюмировала медик.

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