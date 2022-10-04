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Родимки у дітей: коли треба обов'язково обстежуватися

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Вівторок 04 жовтня 2022 10:04
Родимки у дітей: коли треба обов'язково обстежуватися Фото: Коли родимки у дітей можуть викликати занепокоєння (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Незвичні родимки у дітей можуть викликати занепокоєння у батьків, але додаткове обстеження необхідне лише в ряді випадків.

Про це написала в Instagram дерматолог Вікторія Ахтарнія.

За словами медика, поява у дітей родимок (невусів) - норма і норма, що вони збільшуються з ростом дитини.

Невуси бувають:

  • вродженими (ті, що є при народженні. або з'являються в ранньому дитинстві),
  • набуті (з'являються протягом життя, в середньому з 2-5 річного віку).

При цьому ризик меланоми у дітей досить низький (від 1 до 4% випадків всіх меланом припадає на дітей). Але є показання до діагностики і спостереженням за родимками у дітей.

Коли за родимкою треба стежити:

  • раптовий швидкий ріст невусу;
  • кірки, кровоточивість без попередньої травми;
  • вроджені гігантські невуси (більші 20 см);
  • більше 50 невусів у дитини;
  • випадки меланоми в сім'ї;
  • надмірний сонячний вплив, сонячні опіки;
  • коли дитина на імуносупресивній терапії;
  • "гидке каченя" - коли зявилась родимка, яка на вигляд не така, як всі.

"Тому без паніки, але уважно розгляньте свою дитину і оцініть чи не пора вашій дитині на дерматоскопію", - резюмувала медик.

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