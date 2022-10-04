Родимки у дітей: коли треба обов'язково обстежуватися

Незвичні родимки у дітей можуть викликати занепокоєння у батьків, але додаткове обстеження необхідне лише в ряді випадків.

Про це написала в Instagram дерматолог Вікторія Ахтарнія.

За словами медика, поява у дітей родимок (невусів) - норма і норма, що вони збільшуються з ростом дитини.

Невуси бувають:

вродженими (ті, що є при народженні. або з'являються в ранньому дитинстві),

набуті (з'являються протягом життя, в середньому з 2-5 річного віку).

При цьому ризик меланоми у дітей досить низький (від 1 до 4% випадків всіх меланом припадає на дітей). Але є показання до діагностики і спостереженням за родимками у дітей.

Коли за родимкою треба стежити:

раптовий швидкий ріст невусу;

кірки, кровоточивість без попередньої травми;

вроджені гігантські невуси (більші 20 см);

більше 50 невусів у дитини;

випадки меланоми в сім'ї;

надмірний сонячний вплив, сонячні опіки;

коли дитина на імуносупресивній терапії;

"гидке каченя" - коли зявилась родимка, яка на вигляд не така, як всі.

"Тому без паніки, але уважно розгляньте свою дитину і оцініть чи не пора вашій дитині на дерматоскопію", - резюмувала медик.

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