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Родинки у детей: когда нужно обязательно обследоваться

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 10:04
Родинки у детей: когда нужно обязательно обследоваться Фото: Когда родинки у детей могут вызывать беспокойство (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Необычные родинки у детей могут вызывать беспокойство у родителей, но дополнительное обследование необходимо только в ряде случаев.

Об этом написала в Instagram дерматолог Виктория Ахтарния.

По словам медика, появление у детей родинок (невусов) – норма и норма, что они увеличиваются с ростом ребенка.

Невусы бывают:

  • врожденными (те, что есть при рождении, или появляются в раннем детстве),
  • приобретенные (появляются в течение жизни, в среднем со 2-5 летнего возраста).

При этом риск меланомы у детей достаточно низок (от 1 до 4% случаев всех меланом приходится на детей). Но есть показания к диагностике и наблюдениям за родинками у детей.

Когда за родинкой надо следить:

  • внезапный быстрый рост невуса;
  • корки, кровоточивость без предварительной травмы;
  • врожденные гигантские невусы (более 20 см);
  • более 50 невусов у ребенка;
  • случаи меланомы в семье;
  • чрезмерное солнечное воздействие, солнечные ожоги;
  • когда ребенок на иммуносупрессивной терапии;
  • "гадкий утенок" - когда появилась родинка, которая на вид не такая, как все.

"Поэтому без паники, но внимательно рассмотрите своего ребенка и оцените пора ли вашему ребенку на дерматоскопию", - резюмировала медик.

Раньше мы писали, какая привычная для взрослых пища действительно опасна для детей.

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