Родинки у детей: когда нужно обязательно обследоваться
Необычные родинки у детей могут вызывать беспокойство у родителей, но дополнительное обследование необходимо только в ряде случаев.
Об этом написала в Instagram дерматолог Виктория Ахтарния.
По словам медика, появление у детей родинок (невусов) – норма и норма, что они увеличиваются с ростом ребенка.
Невусы бывают:
- врожденными (те, что есть при рождении, или появляются в раннем детстве),
- приобретенные (появляются в течение жизни, в среднем со 2-5 летнего возраста).
При этом риск меланомы у детей достаточно низок (от 1 до 4% случаев всех меланом приходится на детей). Но есть показания к диагностике и наблюдениям за родинками у детей.
Когда за родинкой надо следить:
- внезапный быстрый рост невуса;
- корки, кровоточивость без предварительной травмы;
- врожденные гигантские невусы (более 20 см);
- более 50 невусов у ребенка;
- случаи меланомы в семье;
- чрезмерное солнечное воздействие, солнечные ожоги;
- когда ребенок на иммуносупрессивной терапии;
- "гадкий утенок" - когда появилась родинка, которая на вид не такая, как все.
"Поэтому без паники, но внимательно рассмотрите своего ребенка и оцените пора ли вашему ребенку на дерматоскопию", - резюмировала медик.
⠀
Раньше мы писали, какая привычная для взрослых пища действительно опасна для детей.
Также читайте, как распознать биполярное расстройство у детей и подростков.