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До роботи залучили навіть колишнього дизайнера Apple. OpenAI випустить свій перший гаджет

Четвер 28 грудня 2023 14:00
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До роботи залучили навіть колишнього дизайнера Apple. OpenAI випустить свій перший гаджет Свій перший гаджет на базі ШІ може випустити компанія OpenAI (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Джоні Айв, легендарний дизайнер Apple, та голова OpenAI, Сем Альтман, запросили Танга Тана, видатного менеджера Apple, приєднатися до команди LoveFrom, заснованої Айвом у 2019 році.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин про бізнес Bloomberg.

У Apple Тан раніше займався розробкою iPhone та Apple Watch, але в лютому він перейде до нової компанії. Передбачається, що у LoveFrom він займатиметься апаратною частиною якогось секретного смартфона, тоді як OpenAI розробить програмне забезпечення для нього.

Раніше Айв вже залучив до LoveFrom ще одного топ-менеджера Apple - наукового дослідника Сьоту Аоягі. Наразі невідомо, над яким пристроєм вони працюють, але журналіст Марк Гурман зазначає, що початковим планом був набір гаджетів для розумного будинку. Проте не можна виключити, що траєкторія могла змінитися.

Сем Альтман раніше підтвердив, що перший гаджет від OpenAI не ставить за мету заміну смартфона. Він не бачить сенсу конкурувати з таким популярним пристроєм, як iPhone.

Раніше Альтман також підтримав проект AI Pin від Humane, що є портативним пристроєм без екрана, який управляється голосовим асистентом на базі мовної моделі GPT-4 і лазерним проектором для виведення інформації.

На відміну від внутрішніх розробок OpenAI, цей гаджет прагне замінити смартфон, зменшуючи час, проведений перед екраном.

Нагадаємо, що в OpenAI попередили про розробку, здатну знищити людство.

А ще ми писали, що Apple планує впровадити ШІ у всі свої пристрої.

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