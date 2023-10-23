Витратить 1 млрд доларів. Apple планує впровадити ШІ у всі свої пристрої

Американська компанія Apple планує розробити функції з вбудованим штучним інтелектом для всього спектра своїх пристроїв. На це технологічний гігант витратить близько 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Одним із найінтенсивніших і наймасштабніших напрямів діяльності компанії Apple наразі є її зусилля з реагування на ажіотаж навколо штучного інтелекту, що охопив технологічну галузь.

Так, компанія створила власну велику мовну модель під назвою Ajax і запустила внутрішній чат-бот під назвою Apple GPT для тестування функціональності. Наступним важливим кроком буде визначення того, наскільки ця технологія відповідає вимогам конкурентів і як Apple застосовуватиме її у своїх продуктах.

У компанії мають намір додати підтримку ШІ в усі свої гаджети, а також у багато сервісів. Крім того, інженери Apple працюють над інструментом на базі штучного інтелекту для розробників, який дасть змогу створювати додатки та сервіси.

Проблеми iOS17 на iPhone

Користувачі повідомляли, що через оновлення системи на пристроях швидше сідає батарея. Це побачили користувачі iPhone SE 2020, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 та iPhone XR. Пов'язано з тим, що програма повторно індексує всі файли iPhone. Фахівці знайшли вихід - не натискати на кнопку "Оновити iOS 17".

Крім того, на iPhone 15 знайшли прихований захист від підробок. Особливі написи та QR коди видно лише під ультрафіолетовим світлом. Так компанія планує боротися із підробками. Це допоможе визначити новий телефон або яким вже користувалися.

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