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К работе привлекли даже бывшего дизайнера Apple. OpenAI выпустит свой первый гаджет

Четверг 28 декабря 2023 14:00
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К работе привлекли даже бывшего дизайнера Apple. OpenAI выпустит свой первый гаджет Свой первый гаджет на базе ИИ может выпустить компания OpenAI (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Джонни Айв, легендарный дизайнер Apple, и глава OpenAI, Сэм Альтман, пригласили Танга Тана, выдающегося менеджера Apple, присоединиться к команде LoveFrom, основанной Айвом в 2019 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной сайт о бизнесе Bloomberg.

В Apple Тан ранее занимался разработкой iPhone и Apple Watch, но в феврале он перейдет в новую компанию. Предполагается, что в LoveFrom он будет заниматься аппаратной частью какого-нибудь секретного смартфона, в то время как OpenAI разработает программное обеспечение для него.

Ранее Айв уже привлек к LoveFrom еще одного топ-менеджера Apple - научного исследователя Сету Аояги. Пока неизвестно, над каким устройством они работают, но журналист Марк Гурман отмечает, что первоначальным планом был набор гаджетов для умного дома. Однако нельзя исключить, что траектория могла измениться.

Сэм Альтман ранее подтвердил, что первый гаджет от OpenAI не ставит своей целью замену смартфона. Он не видит смысла конкурировать с таким популярным устройством, как iPhone.

Ранее Альтман также поддержал проект AI Pin от Humane, являющегося портативным устройством без экрана, управляемым голосовым ассистентом на базе языковой модели GPT-4 и лазерным проектором для вывода информации.

В отличие от внутренних разработок OpenAI, этот гаджет стремится заменить смартфон, уменьшая время, проведенное перед экраном.

Напомним, что в OpenAI предупредили о разработке, способной уничтожить человечество.

А еще мы писали, что Apple планирует внедрить ИИ во все свои устройства.

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