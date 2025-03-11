Робота викликає відразу. Як прийняти непросте рішення про звільнення та не помилитися?

За словами експерта, рішення про звільнення з роботи приймати завжди важко. Когось тримають фінансові зобов'язання, когось - гарний колектив або зручність офісу, а декому просто страшно щось змінювати у житті.

"Звільнення - страшне слово. Особливо, якщо є кредити, відповідальність перед сім'єю або страх невідомості. То як же зрозуміти, що пора йти?", - каже коуч.

Ознаки, що робота більше не твоя

Ти постійно втомлений і виснажений. Навіть після вихідних та повноцінного відпочинку немає сил.

Будь-яке завдання дратує. Колись цікаві для тебе завдання тепер викликають лише зітхання.

Ти не розвиваєшся. Відчуваєш, що стоїш на місці та впираєшся лобом у стіну, що це тупик.

Робота не відповідає твоїм цінностям. Якщо кожен день доводиться переступати через себе - це не твоя історія.

Фізичні симптоми. Головний біль, безсоння, постійний стрес - тіло вже сигналізує, що щось не так.

Як ухвалити рішення?

Запитай себе: як я відчуваю себе на цій роботі? Якщо відповідь - "ніби я на каторзі", то рішення очевидне.

Оціни ризики. Чи є в тебе фінансова подушка, план Б? Добре продумай, чи витримає твій бюджет 2-3-місячні пошуки.

"Уяви, що ти звільнився. Що ти відчуваєш - паніку чи полегшення? Чи може одразу й те, і інше?" - підказує експерт.

Починай діяти

"Якщо ти зрозумів, що пора міняти роботу - не рубай з плеча. Проведи підготовчу роботу та оціни свої шанси на щось інше", - підкреслює коуч.

Спершу починай шукати альтернативу.

Онови резюме. Видали все зайве, підкресли найсильніші навички.

Монітор вакансії. Виділи 15-30 хвилин на день, щоб переглянути ринок.

Використовуй зв'язки. Часто хорошу роботу знаходять через знайомих.

Досліджуй нові можливості. Можливо, варто спробувати щось інше, змінити сферу?

"Звільнення - це не поразка. Це можливість врятувати себе. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на ненависну роботу. Головне - не боятися змін і почати рухатися вперед", - радить Віталій Курсік.

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