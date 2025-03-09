Чому люди бояться багато заробляти: ці психологічні блоки вас зупиняють

"Великі гроші – то небезпека", "Великі гроші можуть зіпсувати людей" або "Не жили багато, нема коли й починати". Саме такі фрази ви могли чути у своєму дитинстві й вони закарбувалися в вашій свідомості.

Багато людей мріють про великі гроші, але далеко не всі зможуть наважитися заробляти більше. Одна із найрозповсюдженіших причин – це негативні переконання про гроші.

Як виявити психологічні блоки та що з ними робити, у коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла бізнес-психолог і коуч з фінансового росту Анна Щербій-Шендоган.

Як виявити фінансові блоки в мозку

Щоб перевірити, почніть із невеликого тесту на перевірку вашої свідомості. Прочитайте фрази, і виберіть ту, яка найбільше описує ваш стан і ставлення до грошей зараз:

можна багато працювати й багато заробляти

можна багато працювати й мало заробляти

можна мало працювати й мало заробляти

можна мало працювати й багато заробляти

"Більшість українців найчастіше вибирають перший або другий варіант, а мріють про четвертий", - резюмує експертка.

Анна Щербій-Шендоган (фото: особистий архів)

Чому мозок захищає від великих грошей

Звичний статус як безпека

Рептильна частина мозку людини відповідає за безпеку та розмноження.

"Безпека для мозку – це постійно бути в зоні комфорту. Людина звикає до певного рівня доходу та способу життя. А великі гроші й можливість заробляти – це вихід із цієї зони безпеки. Тому кожна нова ідея спочатку сприймається мозком як щось небезпечне і в думках проживаються найгірші сценарії", - пояснює Анна.

Наприклад, ви мрієте відкрити бізнес, а мозок малює в уяві, як ви його можете втратити. Таким чином йому важливо захистити вас від будь-яких змін.

Дослідження показують, що люди, які раптово отримують великі суми, швидко їх витрачають. Це відбувається через те, що підсвідомість шукає способи повернутися до звичного статусу.

"Багато людей бачать картинку успішного успіху в соціальних мережах і не бачать кількості спроб і провалів. Тому більшість людей знецінюють довгий шлях і часто бачать це як раптове везіння. І тому також сподіваються на швидкі гроші", - розповідає психолог.

Страх змін і суспільний тиск

Великі гроші – це про великі зміни, коли друзі й родичі будуть дивитися на вас інакше.

"Просити в борг, хтось може заздрити. Ця ймовірність може підсвідомо спровокувати саботаж успіху. Людина не хоче бути "поганою" в очах близьких, боїться можливої конфронтації, не вміє відмовляти, тому вирішує навіть не починати заробляти більше", - каже Анна.

Відсутність фінансової грамотності

Якщо людина не вміє взаємодіяти з грошима, вона може піддаватися емоційним витратам, нерозумно інвестувати тощо. Відсутність цих знань може призвести до швидкої витрати коштів.

Через низку причин мозок намагається захистити людину від великих заробітків (фото: Freepik)

Почуття провини за успіх

"Деякі люди несвідомо вважають, що великі гроші – це щось нечесне або що вони не заслуговують на них. Це може бути наслідком виховання, суспільних установок чи переконань, сформованих у дитинстві. Якщо людина вирішить заробляти більше, в її свідомості її родина може від неї відмовитися. А виключення із родової системи – один із найбільших страхів", - пояснює експертка.

Страх відповідальності

Фінансовий ріст вимагає ухвалення важливих рішень, делегування задач, набір команди, вибудування чіткої стратегії й постійний рух. Для багатьох це додатковий стрес, і підсвідомо вони можуть уникати цього навантаження. Тому вирішують, що краще мати синицю в руках, ніж журавля в небі.

Відсутність підтримки оточення та зневіра в себе

Якщо у найближчому колі немає людей, які мотивують і підтримують фінансовий ріст, це може створити психологічний бар'єр. Тому важливо проаналізувати всі свої дії й згадати всі моменти, коли вам вже вдавалося заробляти більше.

До того ж знайдіть таке оточення, у якого з вами спільні цілі. Розділіть свій шлях до першого мільйону з вашими колегами.

Як розблокувати свої фінансові можливості

Анна Щербій-Шендоган дає такі поради:

пропрацювати переконання, які вас обмежують і зрозуміти, що саме заважає вам заробляти більше.

створити фінансову стратегію – підрахувати, скільки ви заробили за останні 6-12 місяців. Якщо ви бачите ріст і задоволені ним, тоді добре. Якщо не задоволені, за допомогою коучингових сесій можна вибудувати свій шлях від вашого нинішнього доходу до суми, яку ви хочете заробляти.

оточити себе середовищем, яке вас підтримує. Відвідуйте нетворкінги, зустрічі, знайомтесь з людьми онлайн, які близькі вам по духу.

вивчати фінансову грамотність і застосовувати знання на практиці.

працювати з ментальними установками, щоб позбутися почуття провини за успіх та страху відповідальності.

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