Чому в українців сідає "соціальна батарейка" і що можна з цим зробити: поради психолога

Ми домовляємося побачитися на вихідних, а коли вони приходять - лежимо і не маємо сили кудись йти. А ще втомлюємося від розмов, від натовпу людей, від взаємодії з іншими, від кількості інформації. Це все тому, що наша "соціальна батарейка" сідає швидко.

Чому виникає цей стан та що з ним можна зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення психолога Віри Романової на Facebook.

Чому сідає "соціальна батарейка"

Як пояснює експертка, наш мозок не вміє "вимикати" тривогу, коли навколо багато викликів. Подібні стани психологи називають "соціальним вигорянням", і вони напряму пов'язані з хронічним стресом.

"Кожен день, коли ми стикаємось із новинами, нестабільністю чи навіть особистими побутовими проблемами, відбирає частину нашого ресурсу. Іноді здається, що навіть посиденьки з друзями стають випробуванням", - пояснює Віра Романова.

Вона зазначає, що цю енергію можна відновлювати й для цього не потрібні великі зміни. Можна почати з маленьких кроків.

Як відновити свою "соціальну батарейку"

"Мікрорадості" замість великих планів

Не примушуйте себе до масштабних зустрічей чи вечірок. Замість цього знайдіть маленькі радощі, які вас наповнюють:

прогулянка у парку без гаджетів

перегляд фільму, що колись викликав у вас теплі почуття

15 хвилин із книгою або улюбленим плейлистом

"Навіть кілька хвилин "вашого" часу здатні зрушити внутрішню втому", - каже психолог.

Пауза для спонтанності

Дослідження показують, що спонтанність знижує рівень тривоги. Нехай один день буде без чіткого плану.

"Захотіли поїсти морозива посеред зими? Чудово. Зібралися погуляти без кінцевої мети? Ще краще. Спонтанність - це маленький акт свободи, що заряджає", - радить експертка.

Детокс від обов'язкових зустрічей

Дозвольте собі сказати "ні". Якщо відчуваєте, що запрошення на зустріч виснажить вас більше, ніж потішить, ввічливо відмовтесь. Ваш комфорт має бути пріоритетом.

Цікаві факти про втому від соціуму

Занадто багато зв’язків виснажують більше, ніж самотність. Наш мозок обмежений у здатності підтримувати глибокі стосунки. Максимум - 5-10 людей, з якими ми можемо бути по-справжньому близькими.

Сила тиші. Дослідження показують, що навіть 2 хвилини у тиші значно знижують рівень кортизолу (гормону стресу).

Просте повідомлення чи фото з другом викликає позитивний емоційний ефект, навіть якщо ми не бачимося вживу.

"Соціальна батарейка - це ресурс, який може сідати, але його завжди можна підзарядити. Іноді найкраще, що ми можемо зробити для себе, - це чесно визнати, що нам потрібна пауза. Турбуйтеся про себе, бо саме з маленької турботи починається великий спокій", - додає Віра Романова.