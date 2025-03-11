Работа вызывает отвращение. Как принять непростое решение об увольнении и не ошибиться?

Каждое утро ты просыпаешься с тяжелым ощущением в груди, а дорога на работу кажется путем в ад? Каждый рабочий день высасывает всю силу, и ты ловишь себя на мысли: "Сколько еще это терпеть?"
Как принять решение об увольнении, если работа уже не в радость, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч Виталий Курсик.
По словам эксперта, решение об увольнении с работы принимать всегда трудно. Кого-то держат финансовые обязательства, кого-то - хороший коллектив или удобство офиса, а некоторым просто страшно что-то менять в жизни.
"Увольнение - страшное слово. Особенно, если есть кредиты, ответственность перед семьей или страх неизвестности. Так как же понять, что пора уходить?", - говорит коуч.
Ты постоянно уставший и истощенный. Даже после выходных и полноценного отдыха нет сил.
Любая задача раздражает. Некогда интересные для тебя задачи теперь вызывают лишь вздохи.
Ты не развиваешься. Чувствуешь, что стоишь на месте и упираешься лбом в стену, что это тупик.
Работа не соответствует твоим ценностям. Если каждый день приходится переступать через себя - это не твоя история.
Физические симптомы. Головная боль, бессонница, постоянный стресс - тело уже сигнализирует, что что-то не так.
Спроси себя: как я чувствую себя на этой работе? Если ответ - "будто я на каторге", то решение очевидно.
Оцени риски. Есть ли у тебя финансовая подушка, план Б? Хорошо продумай, выдержит ли твой бюджет 2-3-месячные поиски.
"Представь, что ты уволился. Что ты чувствуешь - панику или облегчение? Или может сразу и то, и другое?" - подсказывает эксперт.
"Если ты понял, что пора менять работу - не руби с плеча. Проведи подготовительную работу и оцени свои шансы на что-то другое", - подчеркивает коуч.
"Увольнение - это не поражение. Это возможность спасти себя. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ненавистную работу. Главное - не бояться перемен и начать двигаться вперед", - советует Виталий Курсик.
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