Работа вызывает отвращение. Как принять непростое решение об увольнении и не ошибиться?

По словам эксперта, решение об увольнении с работы принимать всегда трудно. Кого-то держат финансовые обязательства, кого-то - хороший коллектив или удобство офиса, а некоторым просто страшно что-то менять в жизни.

"Увольнение - страшное слово. Особенно, если есть кредиты, ответственность перед семьей или страх неизвестности. Так как же понять, что пора уходить?", - говорит коуч.

Признаки, что работа больше не твоя

Ты постоянно уставший и истощенный. Даже после выходных и полноценного отдыха нет сил.

Любая задача раздражает. Некогда интересные для тебя задачи теперь вызывают лишь вздохи.

Ты не развиваешься. Чувствуешь, что стоишь на месте и упираешься лбом в стену, что это тупик.

Работа не соответствует твоим ценностям. Если каждый день приходится переступать через себя - это не твоя история.

Физические симптомы. Головная боль, бессонница, постоянный стресс - тело уже сигнализирует, что что-то не так.

Как принять решение?

Спроси себя: как я чувствую себя на этой работе? Если ответ - "будто я на каторге", то решение очевидно.

Оцени риски. Есть ли у тебя финансовая подушка, план Б? Хорошо продумай, выдержит ли твой бюджет 2-3-месячные поиски.

"Представь, что ты уволился. Что ты чувствуешь - панику или облегчение? Или может сразу и то, и другое?" - подсказывает эксперт.

Начинай действовать

"Если ты понял, что пора менять работу - не руби с плеча. Проведи подготовительную работу и оцени свои шансы на что-то другое", - подчеркивает коуч.

Сначала начинай искать альтернативу.

Обнови резюме. Удали все лишнее, подчеркни самые сильные навыки.

Мониторь вакансии. Выдели 15-30 минут в день, чтобы просмотреть рынок.

Используй связи. Часто хорошую работу находят через знакомых.

Исследуй новые возможности. Возможно, стоит попробовать что-то другое, сменить сферу?

"Увольнение - это не поражение. Это возможность спасти себя. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ненавистную работу. Главное - не бояться перемен и начать двигаться вперед", - советует Виталий Курсик.

Вас может заинтересовать: