"Ефект Пігмаліона". Психолог назвав дві умови, які дозволять досягти успіху у будь-якій справі

Стати успішною людиною - бажання кожного. І з дитинства ми чуємо слова про те, що потрібно вірити у свій успіх. Спочатку нам це кажуть батьки та вчителі, згодом - керівники на роботі. І це з часом програмує наше мислення, заставляє його працювати краще, прагнути більшого. Це і є "ефект Пігмаліона".

Як цей ефект дозволяє нам досягти успіху у будь-якій справі та що радить психолог для цього, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Forbes.

Що таке ефект Пігмаліона

Це психологічний феномен, які полягає в тому, що очікування особою здійснення пророцтва багато в чому визначають характер її дій та інтерпретацію реакцій оточуючих, що провокує самовтілювання пророцтва.

Американський психолог Роберт Розенталь назвав це явище "ефектом Пігмаліона", проводячи паралель з цим персонажем давньогрецької міфології, який бажав аби створена ним статуя ожила і це дійсно сталося.

Як використати цей ефект, щоб досягнути успіху

Доктор філософії та психолог Марк Треверс вважає, що потрібні всього дві умови для досягнення успіху.

Сила власних переконань

Важливо пам'ятати, що занижені очікування, як з боку оточення, так і з боку самої людини - можуть призвести до невдач. Наші переконання щодо власного потенціалу можуть безпосередньо впливати на дії, які ведуть до результату.

Перший крок до використання "ефекту Пігмаліона" - це встановлення високих, але реалістичних цілей. Високі очікування мотивують, додають рішучості та стійкості. Вони змушують виходити з зони комфорту та досягати результатів, які здавалися раніше недосяжними.

І ключову роль тут грає переконання, що здібності та інтелект можна розвивати через навчання та наполегливість - тобто, дати собі установку на зростання.

Але є й інший підхід - це "фіксоване мислення", яке трактує здібності як щось вроджене та незмінне. Такі люди уникають труднощів, бо бояться невдачі або вважають, що не здатні до вдосконалення.

Людина з установкою на зростання ніколи не скаже: "У мене нічого не виходить", бо її шлях: "Я можу стати кращим, якщо буду практикуватися та докладати зусиль".

Фактично "ефект Пігмаліона" зміцнює віру в здатність досягти успіху, а установка на зростання стимулює приймати виклики, вчитися на помилках та постійно вдосконалюватися.

Цінність мети

Друга частина успіху, за словами психолога, це усвідомлення цінності того, що ви робите. Коли людина розуміє, навіщо їй потрібна та чи інша мета, її мотивація зростає. І це впливає також на те, як це сприймають оточуючі.

Американський психолог Жаклін Екклз розробила теорію "очікування-цінність", згідно з якою на нашу мотивацію впливають два фактори: очікування успіху та цінність результату.

Іншими словами, ми з більшою ймовірністю будемо прагнути мети, якщо віримо в можливість її досягнення і якщо результат для нас дійсно важливий.

Як себе перевірити

Щоб застосувати це практично, почніть із роздумів над завданнями чи цілями, над якими ви працюєте. Запитайте себе:

Наскільки сильно я вірю, що зможу досягти успіху? Чи здається мені ця мета досяжною?

Наскільки важлива для мене ця мета? Чи достатньо я зацікавлений у цій меті, щоб пройти процес?

Якщо ви не впевнені у своїх силах, ви повинні працювати над формуванням цієї віри, встановлюючи менші, більш досяжні цілі, які поступово ускладняються.

Це посилить вашу самоефективність - віру в те, що ви можете досягти успіху. У міру зростання вашої впевненості з’явиться і ваша мотивація.

Далі варто зосередитися на цінності мети. Цінність, яку ви надаєте своїм цілям, визначає, скільки зусиль і наполегливості ви готові вкласти в їх досягнення.

Наприклад, якщо ваша мета - започаткувати бізнес, це може стосуватися не лише фінансового успіху - це може стосуватися створення чогось, що відображає вашу творчість, або впливу на вашу спільноту.

Коли ви пов'язуєтеся з особистим значенням вашої мети, процес стає набагато кориснішим і надихаючим. Це гарантує, що ви залишатиметеся залученими та дисциплінованими, навіть коли справи стають важкими.

Що це потрібно робити

Коли ви працюєте над тим, щоб використовувати ефект Пігмаліона для свого розвитку, пам’ятайте, що успіх залежить не лише від зовнішніх очікувань, а й від переконань, які ви дотримуєтесь щодо себе.

Один потужний спосіб підвищити свій потенціал - це чітко визначити, чого ви хочете, а потім навмисно візуалізувати свій успіх щодня.

Приділіть кілька хвилин щоранку, щоб уявити, як досягаєте своїх найбільших цілей. Ця проста практика може змінити ваше мислення та узгодити ваші дії з вашими прагненнями.

Не менш важливо святкувати маленькі перемоги на цьому шляху. Не чекайте великих досягнень, щоб визнати свій прогрес.