Робота в метро Києва: українці розповіли про реальні зарплати, і чи беруть насправді жінок

Нещодавно "Київський метрополітен" оголосив набір на курси машиністів метро. Розглянути пообіцяли кандидатури і чоловіків, і жінок, а зарплати для найбільш кваліфікованих працівників анонсували на рівні близько 38 тисяч гривень.
РБК-Україна (проект Styler) дослідило коментарі у соціальних мережах і розповідає, як насправді українцям працюється у метрополітені, які в людей зарплати й чи беруть туди жінок.
В оголошенні щодо набору на курси зазначається, що середня заробітна плата машиніста електропоїзда (без класу) становить 29 628 грн.
Доплати українці можуть отримати за:
Уточнюється, що для отримання (або підвищення) класу кваліфікації необхідно "пропрацювати рік без порушень і збоїв, а також підтвердити свою фаховість на іспитах".
Вказана також і максимальна зарплата (для машиніста І класу) - 38 519 грн.
У коментарях до оголошення у соціальній мережі Facebook користувачі розповіли про реальні умови праці та зарплату машиністів київського метро.
За словами колишніх співробітників метрополітену, обіцяна зарплатня вказана "брудною" - до списання усіх податків, отже реально "на руки" люди отримують набагато менше.
Цей факт обурив багатьох людей:
Дехто повідомив також, що всі премії після запровадження в Україні воєнного стану були скасовані. Отже, ті, хто працює погодинно, значно втратив у грошах.
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Ще один користувач зауважив, що до І класу доведеться працювати "щонайменше 10 років".
За його словами, дехто з інструкторів регулярно "виловлює, щоб записати на підсумки для й зняти з тебе частину премії, бо в них є план щодо кількості записів".
На екзаменах - "мозок виїдають чайною ложечкою".
Але найголовніше, на його думку, "якщо не подобаєшся керівництву і не танцюєш під їхню дудку - поступає команда "фас" і починається пресинг з усіх боків".
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Одна з наших читачів поділилась власним "гірким" досвідом.
"Мені особисто відмовили у навчанні, керуючись тим, що я жінка і є певні правила", - зізналась вона.
Жінка уточнила, буцімто "на адвокатські запити щодо цього питання відповіді не надають", але "за фактом, жінок не набирають".
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В управлінні кадрової роботи метрополітену Києва нам розповіли, що стати машиністами можуть і чоловіки, і жінки.
Проте жінкам на посаді машиніста електропоїзда може бути важче, оскільки робота потребує ґрунтовної технічної освіти й реальних знань та навичок.
Ідеальний кандидат повинен мати (або здобути) освіту слюсаря 2-го розряду, оскільки інколи виникає потреба оперативно полагодити "транспортний засіб" у процесі експлуатації - буквально на місці поломки.
Крім того, жінки, які хотіли б долучитись до підготовки майбутніх машиністів, повинні розбиратись в електросхемах і знати фундаментальні закони класичної механіки (закони Ньютона тощо).
Насамкінець, кандидати на курси машиністів метро мають:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як скоротилися зарплати в Україні за останній квартал.
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